الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تسونودا بعد قرار ريد بول التخلي عنه: «الحياة مليئة بالانتكاسات»

تسونودا بعد قرار ريد بول التخلي عنه: «الحياة مليئة بالانتكاسات»
4 ديسمبر 2025 16:03

 
طوكيو (أ ف ب)
تعهد الياباني يوكي تسونودا بالعودة إلى الفورمولا 1 كسائق أساسي، بعد القرار «الصعب جداً» عليه الذي اتخذه فريق ريد بول بالتخلي عنه لموسم 2026 واستبداله بالفرنسي إسحاق حجار، وأعلن الفريق النمسوي الثلاثاء أن حجار سيحل مكان تسونودا في موسم 2026، مع تولي الشاب البريطاني البالغ 18 عاما آرفيد لينبلاد مقعد الفرنسي الشاغر في رايسينج بولز، الفريق الرديف لريد بول، ليقود إلى جانب النيوزيلندي ليام لاوسون.
ومع تأكيد جميع مقاعد لعام 2026، يعني ذلك أن تسونودا سيغيب عن السباقات لعام كامل بعد خمسة مواسم في الفورمولا 1 مع انتقال ابن الـ25 عاماً إلى أن يكون سائق الاختبار والاحتياطي لريد بول العام المقبل.
وفي أول تصريح عام له منذ الإعلان، أقرّ تسونودا بأن خسارة مقعده كانت «صعبة جدا» لكنه أكد تصميمه على القتال للعودة في المستقبل، قائلاً «اكتشافي أني لن أحصل على مقعد في 2026 كان صعباً جداً، لكني مصمّم على العمل أكثر من أي وقت مضى مع ريد بول كسائق اختبار واحتياطي للتطور مع الفريق، وإثبات أني أستحق مكانا على شبكة الانطلاق».
ورأى أن «الحياة مليئة بالانتكاسات، وهذه انتكاستي. لن تمنعني من أن أكون أفضل سائق فورمولا 1 يمكنني أن أكونه».
وعانى السائق الياباني من فترة صعبة مع ريد بول هذا العام، مكتفياً بـ30 نقطة فقط، في حين أن زميله الهولندي ماكس فيرستابن لا يزال في سباق المنافسة على اللقب العالمي حيث يحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المتصدر قبل الجولة الختامية الأحد في أبوظبي.

