تعرف على احتمالات الفوز في سباق أبوظبي للفورمولا 1



باريس (أ ف ب)

للمرة الأولى منذ موسم 2010 حين توج الألماني سيباستيان فيتل (ريد بول 256 نقطة) باللقب أمام الإسباني فرناندو ألونسو (فيراري 252 نقطة) وزميله الأسترالي مارك ويبر (242 نقطة)، ستكون المعركة ثلاثية في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1 التي تقام الأحد في أبوظبي.

ويتصدر سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الترتيب بفارق 12 نقطة عن بطل المواسم الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما يحتل الأسترالي أوسكار بياستري المركز الثالث بفارق 16 نقطة عن زميله في الفريق البريطاني الطامح للقبه الأول على صعيد السائقين منذ 2008 حين أحرزه سائق فيراري الحالي البريطاني لويس هاميلتون.

وبطبيعة الحال ونظره لتقدمه بفارق 12 نقطة و16 نقطة تواليا، ستكون الأفضلية لنوريس في معركة الأحد على حلبة مرسى ياس وسيتوج بطلاً إذا أنهى السباق على منصة التتويج بغض النظر عن المركز (الأول، الثاني أو الثالث) وعن نتيجتي منافسيه.

في المقابل، يحتاج فيرستابن وبياستري إلى إنهاء السباق على منصة التتويج مع تعرّض نوريس لكارثة، مثل التي حصلت في السباق قبل الماضي حين شطبت نتيجتا سيارتي ماكلارين بسبب مخالفة فنية.



يصبح لاندو نوريس بطلاً إذا...

- إذا جاء في المراكز الثلاثة الأولى بغض النظر عن نتيجتي فيرستابن وبياستري.

- إذا جاء رابعا أو خامسا وعدم فوز فيرستابن، بغض النظر عن نتيجة بياستري.

- إذا جاء سادسا من دون فوز أي من فيرستابن وبياستري.

- إذا جاء سابعا أو ثامنا من دون أن يحقق فيرستابن أفضل من المركز الثالث وعدم فوز بياستري.

- إذا جاء تاسعا من دون أن يصعد فيرستابن إلى منصة التتويج وعدم فوز بياستري.

- إذا جاء عاشرا من دون أن يصعد فيرستابن إلى منصة التتويج وعدم تحقيق بياستري أفضل من المركز الثالث.

- إذا لم يحقق أي نقطة مع فشل فيرستابن في الصعود إلى منصة التتويج وعدم تحقيق بياستري أفضل من المركز الثالث.



يصبح فيرستابن بطلاً إذا...

- إذا فاز من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز الرابع وبغض النظر عن نتيجة بياستري.

- إذا حل ثانيا من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز الثامن وألا يفوز بياستري أو يحتل الوصافة.

- إذ حل ثالثا من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز التاسع وألا يفوز بياستري.



يصبح بياستري بطلاً إذا...

- إذا فاز بالسباق مع عدم تحقيق نوريس أفضل من المركز السادس بغض النظر عن نتيجة فيرستابن.

- إذا حل ثانيا مع عدم تحقيق نوريس أفضل من المركز العاشر وفيرستابن أفضل من المركز الرابع.