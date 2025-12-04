قرعة متوازنة في كأس رئيس الدولة للخيول العربية

عصام السيد (أبوظبي)



أجريت مراسم القرعة الرسمية، لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لتحديد بوابات الانطلاق، في السباق الذي يقام لمسافة 2200 متر، بمشاركة 15 خيلاً، البالغ جائزته المالية 8 ملايين درهم، ويقام يوم السبت المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للسباق.

ويشكّل الحدث جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، ويستقطب نخبة من الفرسان والمدربين والخيول العربية الأصيلة للتنافس في أمسية تشهد 7 سباقات لمجموعة من الألقاب المرموقة وجوائز إجمالية للأمسية تبلغ 10.8 مليون درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً في صالة الخيالة في نادي أبوظبي للفروسية، بحضور المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، وفيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، وحضر المؤتمر مجموعة من المدربين والملاك، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ورحّب علي الشيبة بجميع الضيوف والحضور في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال: «إن النقلة النوعية في النادي من خلال تطوير المنشآت ستسهم في تطوير سباقات الخيول العربية الأصيلة»، وأضاف: «أن الرؤية المستقبلية تستند إلى تقديم المزيد من العمل لتعزيز مكانة الخيول العربية بالترويج لها في العالم، وهذا نابع من إرثها المتجذر في وجدان أهل الإمارات، وثقافة نفخر بتقديمها إلى العالم»، موضحاً أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للأمسية منها مبادرة ترويجية لثقافة التراث الإماراتي، ومسابقة لأجمل زي لأطفال الإمارات تحفيزاً لهم.

ورحّب الرحماني، بجميع الضيوف والحضور، وأكد أن أبوظبي عاصمة الخيول العربية في العالم، وشهدت سلسلة كأس رئيس الدولة هذا الموسم إقامة 17 سباقاً بمشاركة نخبة الخيول، وكان لها تأثيرها الكبير في تعريف العالم بالخيل العربي، ومكانته الرفيعة لدى أهل الإمارات.

وقال: لقد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الأساس المتين برعايته لانطلاقة الخيول العربية قبل 50 عاماً، وعلى مدى 32 نسخة ظلّت سلسلة السباقات تعرف العالم بصفات الخيول العربية الفريدة، موجهاً الشكر لكل من ساند هذه الشريحة من السباقات المرتبطة بتراث الإمارات.

وجاءت القرعة، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي خيول الإمارات، وبقية الملاك والمدربين في السباق العالم، وأسفرت عن انطلاق المرشح الأول «إتش أم الشاهين» من البوابة «6»، فيما ينطلق «آر بي كينج ميكر» من البوابة «5»، وينافس من خيول الإمارات المحلية «أجرد عذبة» وينطلق من البوابة «12»، و«إف مقام» وينطلق من البوابة «2»، و«سعود» من البوابة «15»، و«جو ستار» من البوابة «10»، و«حميم» من البوابة «1»، و«منير دو سوليل» من البوابة «4».

ويمثل خيول قطر «لوسيل» الذي ينطلق من البوابة «7»، و«ملفت» من البوابة «3»، ويمثل خيول ليبيا «نابوكو الموري» من البوابة «8»، و«كانالي دوفاوست» من البوابة «11»، فيما ينطلق «دجعفر» من البوابة «13»، ويمثل خيول سلطنة عمان «صني دو لوب» من البوابة «14»، ويمثل الخيول الأميركية «فيرست كلاس» من البوابة «9».

ويتضمن الحفل سبعة سباقات، من ضمنها سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بجائزة بقيمة مليون درهم، ليعزّز المكانة المرموقة لهذا الحدث العالمي، وسباق نادي أبوظبي للسباق، إلى جانب كأس ياس للسرعة، والوثبة مايل، وكأس مربي الإمارات للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات»، وديربي أبوظبي «قوائم».