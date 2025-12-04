الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ساينز: أبوظبي «سباق نوريس» المفضل

ساينز: أبوظبي «سباق نوريس» المفضل
4 ديسمبر 2025 17:30


أبوظبي (رويترز)

يتوقع كارلوس ساينز سائق فريق وليامز أن يتفوق صديقه وزميله السابق في فريق مكلارين لاندو نوريس على منافسيه في بطولة العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي سيشهد حسم اللقب يوم الأحد المقبل.
ويدخل السائق البريطاني السباق الختامي للموسم على حلبة مرسى ياس في مواجهة ثلاثية متوترة بفارق 12 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب بينما يتأخر زميله الأسترالي أوسكار بياستري بأربع نقاط عن السائق الهولندي.
وقال ساينز، الذي كان زميلا لنوريس موسمين في 2019 و2020 وكان زميلاً أيضاً لفرستابن في فريق تورو روسو المملوك لرد بول (ريسنج بولز حاليا): «أعتقد أن سباق أبوظبي هو السباق والحلبة المفضلة للاندو، من الجيد له أن يكون حسم اللقب في أبوظبي، ومن خبرتي كزميل له فإن سباق أبوظبي واحد من أفضل حلبات السباق بالنسبة له».
وأضاف السائق الإسباني (31 عاماً) الذي حل ثانياً بعد السائق البريطاني في سباقه الأخير مع فيراري العام الماضي «لا يزال الانتصار الذي حققه على حسابي العام الماضي مؤلماً».
ويحتاج نوريس إلى إنهاء السباق في المراكز الثلاثة الأولى، بغض النظر عما سيفعله منافسوه يوم الأحد المقبل، إذ يبلغ الحد الأقصى لإجمالي النقاط في سباق أبوظبي 25 نقطة، لكن كما أظهر السباق الماضي في قطر، فإن الأمر أبعد ما يكون عن كونه أمراً محسوماً. فقد وصل السائق البريطاني الدوحة بفرصة لحسم اللقب، لكنه أنهى السباق بعيداً عن منصة التتويج واحتل المركز الرابع بعد خطأ استراتيجي من مكلارين.
وقال ساينز إن نوريس لا يمكنه تحمل أي أخطاء.
وأضاف، دخول السباق الأخير في الموسم من أجل الصعود لمنصة التتويج ليس سهلاً أبداً حتى إذا كنت تقود سيارة مكلارين، وأعتقد أنه يحتاج إلى تقديم نهاية أسبوع مثالية، أعتقد أنه بالنظر إلى مدى استجابته الجيدة تحت الضغط في الآونة الأخيرة، أعتقد أنه قادر على فعل ذلك.

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاندو نوريس
مكلارين
