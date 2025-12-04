الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس آسيا 2035 «خيار أول» للكويت

كأس آسيا 2035 «خيار أول» للكويت
4 ديسمبر 2025 17:33

الكويت (أ ف ب)

قال الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويت لكرة، إن الخيار الأول هو التقدم بملف استضافة كأس آسيا 2035«لكرة القدم بدلاً من نسخة 2031.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في أبريل عن تقديم 7 ملفات لطلب الاستضافة، وهي الإمارات، أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الكويت وعرض مشترك من قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وأضاف اليوسف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر طرح تذاكر مباراة الكأس السوبر الفرنسية (كأس الأبطال) بين باريس سان جيرمان ومارسيليا المقررة في الكويت في 8 يناير، أن «الكويت أمام خيارين: التقدم لملف 2031 والخيار الأول لـ2035 لعدة أسباب».
تابع اليوسف الذي شكر الإمارات على دعمها الملف الكويتي، بعد إعلان انسحابها الأسبوع الماضي «هناك شروط كثيرة ومتطلبات كثيرة للاستضافة، من ضمنها يجب أن يكون أكثر من أربعة استادات جديدة تتسع لأكثر من 42 ألف متفرج، كما أن بطولات آسيا تذهب للشرق والغرب، كانت النسخ الأخيرة في قطر ثم الإمارات والقادمة في السعودية»، في إشارة إلى ترجيح كفة دول الشرق لاستضافة نسخة 2031.
وراهن اليوسف على نجاح الكويت في استضافة مباراة الكأس السوبر الفرنسية، مشيراً إلى أن الكويت تفوقت على اليابان وماليزيا وسنغافورة، لاستضافة هذا الحدث الكبير.
يذكر أن باريس سان جيرمان حقق الثنائية في 2024، كما فعل في 2023، وسيواجه بالتالي صاحب المركز الثاني في الدوري، مارسيليا.
وهذه المرة الأولى من أصل 31 نسخة تستضيف فيها الكويت كأس الأبطال الفرنسية التي أقيمت خارج البلاد منذ 2009 حين استضافتها مونتريال الكندية.

الكويت
الإمارات
كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
باريس سان جيرمان
مارسيليا
