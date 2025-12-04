إصابة أرنولد تربك ريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي



مدريد (أ ب)



تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض مدافعه الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد لإصابة جديدة في الساق اليسرى خلال الفوز بثلاثية على أتلتيك بلباو.

وخرج الظهير الأيمن الإنجليزي في بداية الشوط الثاني، بعد شعوره بآلام عضلية في الجزء العلوي من الساق.

وجاءت الإصابة في وقت حساس، خاصة وأن ألكسندر-أرنولد كان غاب لنحو ستة أسابيع في وقت سابق من الموسم بسبب إصابة مختلفة في نفس الساق، قبل أن يعاود المشاركة مؤخراً في أربع مباريات متتالية أساسياً تحت قيادة المدرب الشاب تشابي ألونسو.

ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب اللاعب، مكتفياً بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتقييم خلال الأيام المقبلة.

وتزداد مشاكل ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن مع غياب داني كارفاخال بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في الركبة اليمنى.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، قبل الصدام المرتقب أمام مانشستر سيتي، بعدها بثلاثة أيام في دوري الأبطال، وسط مخاوف من خوض المباراة من دون ظهير أيمن أساسي.