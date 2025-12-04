افتتاح النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت

دبي (الاتحاد)



شهدت دولة الكويت حفل افتتاح النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، الذي أقيم وسط حضور رسمي رفيع المستوى وجمهور كبير من محبي رياضات التراث بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إيذاناً بانطلاق البطولة الجمعة بمضمار نادي الهجن الكويتي، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.

حضر الحفل معالي عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وراشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة العليا للبطولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف من البلدين، مما عكس قوة الحضور الرسمي والزخم، الذي تحظى به البطولة في نسختها الأولى.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الكويت، لتبدأ بعدها فقرات متنوعة شملت عرض الفيلم الافتتاحي، الذي قدّم رؤية ملهمة حول رياضة الصقور، تلاه تقديم قصيدة مُغنّاة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تجسيداً لإرثه الكبير في دعم هذه الرياضة الأصيلة. كما ألقى الشاعر مزيد الوسمي قصيدة خاصة بهذه المناسبة، تلتها فقرات فنية وتراثية أبرزها فيلم عن علاقة الإنسان الخليجي بالصقر، وقصيدة مُغنّاة للشيخ عبدالعزيز الصباح رحمه الله، إلى جانب عرض قصير يبرز أهمية البطولة ورسالتها.

ورحّب معالي عبد الرحمن المطيري بضيوف البطولة، مؤكداً أن استضافة الكويت لهذا الحدث العالمي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ودور الرياضات التراثية في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة. وأشاد بالتعاون الوثيق مع الجهات المنظمة من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي والتراثي في المنطقة.

كما أكد راشد بن مرخان أن إقامة النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت تمثل خطوة مفصلية في مسيرة تطوير الرياضة، قائلاً: البطولة تُحوّل رياضة الصقور من موروث خليجي عريق إلى منصة عالمية معترف بها، وتترجم رؤية الإمارات في تطوير الرياضات التراثية على أسس عصرية مستدامة. إن ما لمسناه من تعاون وجهود كبيرة من الأشقاء في الكويت منذ الإعلان عن البطولة يؤكد أننا أمام نسخة استثنائية، ستكون نقطة انطلاق نحو توسع عالمي أكبر خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للصقور يعمل على توسيع نطاق البطولة لتقام سنوياً في دول مختلفة من أعضاء الاتحاد، إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية وشراكات علمية للحفاظ على أنواع الصقور وتطوير نظم رعايتها.

وتتضمن المنافسات سبعة أشواط مخصّصة لفئة «فرخ» تشمل أربعة أشواط رئيسية، إضافة إلى شوط للحر وآخر للشاهين من إنتاج المزارع، إلى جانب الشوط الختامي «شوط الكأس» الذي يتأهل إليه خمسة صقور من كل فئة، لفئات: بيور جير، جير شاهين، قرموشة، وجير تبع. وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون درهم تُمنح للفائزين.