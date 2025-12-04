«الفجيرة للترايثلون» محطة تأهيلية لكأس العالم في إسبانيا



دبي (وام)



أعلن اتحاد الترايثلون أن النسخة القادمة من بطولة الفجيرة للترايثلون، والمقررة 13 و14 ديسمبر الجاري في الفجيرة، ستكون المحطة التأهيلية الثانية للمشاركة في بطولة العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة بونتيفدرا الإسبانية خلال سبتمبر من العام المقبل.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تؤكد مدى تطور رياضة الترايثلون في الإمارات، إذ ستمنح البطولة للفئات المفتوحة من الرياضيين فرصة التنافس لحجز مقاعدهم في هذا الحدث العالمي.

وتقام منافسات بطولة الفجيرة، لفئات السباحة 750متراً، والدراجات 20 كيلومتراً، والجري 5 كيلومترات.

