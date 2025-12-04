«الأبيض الأولمبي» يبدأ «خليجي 23» بالفوز على عُمان



معتصم عبدالله (أبوظبي)



افتتح منتخبنا الأولمبي مشواره في كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، بفوز مستحق على عُمان 2-0، في المباراة التي أقيمت على الملعب رقم 1 بمجمع أسباير، في مدينة الريان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تغلب اليمن على العراق 2-1.

وتقدم «الأبيض الأولمبي» في الشوط الأول عبر منصور المنهالي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يعزز علي المعمري الأفضلية بالهدف الثاني من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 71، وبذلك تصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف على اليمن، فيما جاء العراق وعُمان في المركزين الثالث والرابع.

ويواصل «الأبيض الأولمبي» مشواره في دور المجموعات بمواجهة اليمن، الأحد، على أن يختتم مبارياته أمام العراق يوم الأربعاء.

وتقام البطولة حتى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى قطر «المستضيف»، الكويت، السعودية، والبحرين، ووفق نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يلتقي الفائزان في النهائي.

