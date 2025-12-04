الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نوريس: لن أطلب من بياستري التخلي عن مركزه في «جائزة أبوظبي»

4 ديسمبر 2025 20:17

 
أبوظبي (أ ب)

البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات


قال لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، إنه لن يطلب من زميله بالفريق أوسكار بياستري التنازل عن مركزه لمصلحته في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، آخر سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» المقرر إقامته الأحد المقبل، لاسيما وأنهما يتنافسان برفقة ماكس فيرستابن، على لقب فئة السائقين.
ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين بفارق 12 نقطة أمام فيرستابن قبل سباق الأحد، كما يتفوق على بياستري بفارق 16 نقطة.
وإذا كان فيرستابن متقدماً كثيراً على سائقي ماكلارين، قد يكون بياستري في موقف لا يمكنه فيه الفوز بالبطولة بنفسه، لكنه يستطيع مساعدة نوريس في محاولته للفوز باللقب. وإذا فاز فيرستابن يوم الأحد، يكفي نوريس أن ينهي السباق في المراكز الثلاثة الأولى ليتوج باللقب.
وقال نوريس، الذي كان يجلس إلى جوار بياستري ونوريس في مؤتمر صحفي: «بصراحة، سأحب هذا، ولكنني لا أعتقد أنني سأطلب هذا لأن الأمر متروك لأوسكار للسماح بهذا أم لا، لا أعتقد أن الأمر متعلق بي».
وأضاف نوريس أنه يعتقد أنه كان سيساعد بياستري إذا كانت الأدوار معكوسة، ولكنه قال إنه لم يناقش مثل هذه المواقف مع الفريق.
وقال نوريس: «بشكل شخصي، أعتقد أنني سأفعل هذا، فقط لأنني أشعر أنني دائماً هكذا، وهذه هي طبيعتي، ولكن هذا الأمر لا يتعلق بي، لن أطلب، لا أريد أن أطلب، ه لأنني لا أظن أن السؤال عادل بالضرورة».
وترك بياستري الأمر مفتوحاً: «هذا شيء لم نناقشه، لا يوجد لدي إجابة حتى أعلم ما هو متوقع مني».
وكانت لدى نوريس الفرصة في أن يحسم اللقب الأسبوع الماضي خلال سباق جائزة قطر الكبرى، ولكن بسبب خطأ في استراتيجية التوقف بالصيانة من فريق ماكلارين حقق فيرستابن الفوز بالسباق، مما عزز فرصه في الدفاع عن لقبه.
وأنهى بياستري السباق في المركز الثاني بينما جاء نوريس في المركز الرابع في قطر.

 

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاندو نوريس
أوسكار بياستري
