تحذير منتخب ألمانيا من الثقة الزائدة في قرعة المونديال



واشنطن (د ب أ)



قال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لا يجب على المنتخب الأول أن يشعر بثقة زائدة في حفل سحب قرعة كأس العالم، نظراً لحملة الفريق المتعثرة في التصفيات.

وقال نيوندورف في سويسرا خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»: «لا يجب أن نرتكب خطأ الاعتقاد أن هناك مجموعات سهلة وأخرى صعبة».

وأضاف: «كثير من المنتخبات، حتى من الدول الصغيرة ظاهرياً، تملك لاعبين ينشطون في أوروبا، في دوريات كبيرة ويلعبون لأندية كبرى، لذلك يجب أن نتحلى ببعض التواضع».

وقال نيوندورف إن الخسارة في سلوفاكيا في بداية التصفيات والفوز بصعوبة في مباراتي إيرلندا الشمالية «ينبغي أن يشكلوا تحذيراً كافياً لنا بعدم الاستهانة بمثل تلك الفرق». وسيوجد المنتخب الألماني في الوعاء الأول بالتصفيات واحداً من بين أول تسعة منتخبات في التصنيف العالمي.

ويتضمن الوعاء الأول أيضاً منتخبات الدول الثلاث المستضيفة للبطولة أميركا وكندا والمكسيك.

وسيتفادى المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، منتخبات مثل الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا، بطلة أوروبا، وفرنسا وإنجلترا.

ولكن يمكن أن يكون منافسو المنتخب الألماني منتخبات مثل كولومبيا أو أوروجواي، أو النرويج، بقيادة إيرلينج هالاند، أو إيطاليا، إذا تأهل من التصفيات.

ويمكن أن يواجه المنتخب الألماني منتخب كوريا الجنوبية أو اليابان، اللذين تغلبا عليه في عامي 2018 و2022 على التوالي، عندما خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

ويمكن أن يواجه المنتخب الألماني أيضاً منتخبات تشارك للمرة الأولى مثل أوزبكستان، أو كاب فيردري، أو كوراساو، وهو ما يراه المدرب يوليان ناجلسمان جزءاً من جاذبية كأس العالم.

وقال: «في الدور التمهيدي، يكون من الممتع أيضاً أن تواجه دولة لا تلعب ضدها عادة في التصفيات أو مباريات دوري الأمم، وحدث هذا مع المنتخب الوطني في نسخ سابقة من كأس العالم».

وأضاف ناجلسمان: «كل دولة استحقت مقعدها في كأس العالم، والحضور على المسرح العالمي».

واتفق معه نيوندورف، الذي قال: «شهدت كرة القدم تطوراً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، والمنتخبات التي تتنافس والموجودة في أوعية القرعة موجودة هناك لسبب ما».