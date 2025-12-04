برجامو تستضيف مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية



روما (أ ف ب)



يستضيف الملعب الخاص بنادي أتالانتا في برجامو مباراة إيطاليا مع ضيفتها إيرلندا الشمالية في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026، وفق ما أعلن اتحاد البلاد لكرة القدم.

وللمرة الثالثة توالياً، تجد إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي، بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها، على أمل ألا يتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين فشلت في التأهل إلى النهائيات.

خسرت إيطاليا في ملحق نهائيات 2018 أمام السويد 0-1 ذهاباً خارج أرضها وتعادلت إياباً 0-0 وغابت عن البطولة لأول مرة منذ 1966، ثم سقطت في نصف نهائي الملحق الأوروبي لنسخة 2022 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 0-1 تلقته في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع.

وحلت إيطاليا ثانية في تصفيات النسخة المقبلة بعد خسارتها ذهاباً وإياباً أمام إرلينج هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي.

وفي بيانه، ذَكَّر الاتحاد بأن «إيطاليا لم تهزم (حتى الآن) في برجامو، محققة انتصارين وتعادلين في أربع مباريات».

وفي الظهور الأخير لأبطال العالم أربع مرات على ملعب «جيويس ستاديوم»، فاز «الأزوري» بخماسية نظيفة على استونيا في أوائل سبتمبر خلال التصفيات، في الاختبار الأول بقيادة المدرب الجديد جينارو جاتوزو الذي خلف لوتشانو سباليتي في يونيو.

وفي حال الفوز على إيرلندا الشمالية، ستنتقل إيطاليا لمواجهة الفائز من لقاء ويلز والبوسنة والهرسك في نهائي المسار الأول من الملحق، على أمل العودة إلى النهائيات المقررة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.