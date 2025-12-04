الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برجامو تستضيف مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية

برجامو تستضيف مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية
4 ديسمبر 2025 20:40

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يفلت من «كمين» كالياري بعد «ماراثون الترجيح»!
جوارديولا: أرقام هالاند جنونية


يستضيف الملعب الخاص بنادي أتالانتا في برجامو مباراة إيطاليا مع ضيفتها إيرلندا الشمالية في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026، وفق ما أعلن اتحاد البلاد لكرة القدم.
وللمرة الثالثة توالياً، تجد إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي، بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها، على أمل ألا يتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين فشلت في التأهل إلى النهائيات.
خسرت إيطاليا في ملحق نهائيات 2018 أمام السويد 0-1 ذهاباً خارج أرضها وتعادلت إياباً 0-0 وغابت عن البطولة لأول مرة منذ 1966، ثم سقطت في نصف نهائي الملحق الأوروبي لنسخة 2022 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 0-1 تلقته في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع.
وحلت إيطاليا ثانية في تصفيات النسخة المقبلة بعد خسارتها ذهاباً وإياباً أمام إرلينج هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي.
وفي بيانه، ذَكَّر الاتحاد بأن «إيطاليا لم تهزم (حتى الآن) في برجامو، محققة انتصارين وتعادلين في أربع مباريات».
وفي الظهور الأخير لأبطال العالم أربع مرات على ملعب «جيويس ستاديوم»، فاز «الأزوري» بخماسية نظيفة على استونيا في أوائل سبتمبر خلال التصفيات، في الاختبار الأول بقيادة المدرب الجديد جينارو جاتوزو الذي خلف لوتشانو سباليتي في يونيو.
وفي حال الفوز على إيرلندا الشمالية، ستنتقل إيطاليا لمواجهة الفائز من لقاء ويلز والبوسنة والهرسك في نهائي المسار الأول من الملحق، على أمل العودة إلى النهائيات المقررة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تصفيات كأس العالم
إيطاليا
أيرلندا الشمالية
أتالانتا
النرويج
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©