الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فلسطين تقتنص «نقطة غالية» من تونس بـ«ريمونتادا مثيرة»

فلسطين تقتنص «نقطة غالية» من تونس بـ«ريمونتادا مثيرة»
4 ديسمبر 2025 20:53

 
الدوحة (د ب أ)


واصل منتخب فلسطين عروضه ونتائجه الجيدة في بطولة كأس العرب لكرة القدم «قطر 2025» ليتعادل مع نظيره التونسي 2-02، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ونجح المنتخب الفلسطيني، الذي فاز في الجولة الأولى على قطر 1-صفر في واحدة من أكبر المفاجآت، في أن يحول تأخره صفر-2 إلى التعادل بهدفين لكل منتخب على ملعب لوسيل.
سجل عمر العيوني هدف تقدم تونس في الدقيقة 16، وأضاف فراس شواط الهدف الثاني في الدقيقة 51، بينما سجل حامد حمدان هدف تقليص الفارق لفلسطين بالدقيقة 61، قبل أن يتعادل زيد القنبر بالدقيقة 85.
ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، والتي يلتقي فيها منتخب سوريا ولديه 3 نقاط، مع قطر بلا نقاط.
أما منتخب تونس، وصيف النسخة الماضية من البطولة، فقد حصد أول نقطة بتعادله اليوم.

 

كأس العرب
قطر
الدوحة
تونس
فلسطين
سوريا
