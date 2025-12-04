ريال مدريد يعلن غياب أرنولد لمدة شهرين



مدريد (رويترز)



قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن مدافعه ترينت ألكسندر-أرنولد سيغيب عن الملاعب لشهرين مقبلين، بعد إصابته في عضلات الفخذ اليسرى.

وخضع اللاعب الإنجليزي لأشعة الرنين المغناطيسي التي كشفت خطورة الإصابة، وزادت من مخاوف ريال بعد أن اضطر اللاعب للخروج خلال الفوز 3-صفر على أتليتيك بيلباو في الدوري.

ومن المتوقع أن يغيب ألكسندر-أرنولد، الذي انضم إلى الريال بعد نهاية الموسم الماضي، عن ما يصل إلى 13 مباراة، بما في ذلك ما تبقى من مباريات لريال في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا وعدد من المباريات المحلية.

وقال ريال مدريد «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بساقه اليسرى، وسيتم مراقبة تعافيه».

وقالت مصادر في النادي إن اللاعب سيغيب عن مباريات حاسمة في ديسمبر ويناير كانون الثاني، بما في ذلك مباريات دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي وموناكو وبنفيكا، وكأس السوبر الإسباني في يناير وست مباريات على الأقل في الدوري الإسباني.

ومن المقرر مبدئياً أن يعود اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في فبراير المقبل، رغم أن فترة تعافيه قد تختلف اعتماداً على مدى تقدم عملية إعادة تأهيله.