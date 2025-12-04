تيري: تشيلسي يفتقد الخبرة للمنافسة على لقب «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



قال جون تيري، قائد تشيلسي السابق، إن افتقار الفريق للخبرة قد يكلفه أماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تقديم الفريق لأداء مخيب في المباراة التي خسرها أمام ليدز، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وانتقد أسطورة تشيلسي قرار الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق، باعتماد مبدأ التدوير، وكذلك الأداء الذي قدمه الفريق في ملعب «إيلاند رود».

وبعد تحقيق فوز مميز على برشلونة وتقديم أداء جيد أمام أرسنال، وجد تشيلسي نفسه بعيداً عن الصدارة بفارق تسع نقاط خلف متصدر الترتيب الحالي فريق أرسنال.

ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن تيري قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ياله من أداء هزيل، كل ما قلته عن مواجهة ليدز على ملعبه هو أنه سيكون أكثر شراسة وأن جماهيره ستكون أكثر حماسة وعدائية».

وأضاف: «في تلك الحالات أما أن ننافسهم أو نخفف الضغط عليهم، وهذا ما لم نفعله في الشوط الأول».

وتابع تيري: «أظهرنا لمحات جيدة في الشوط الثاني حينما دخل بيدرو نيتو بديلاً، وعدنا للمباراة حينما أصبحت النتيجة 2-1، لكن لا يمكننا تقديم مثل هذا الأداء مجدداً». وأوضح: «لا يمكننا المواصلة بعد تقديم أداء رائع في مباراتي برشلونة وأرسنال، ولذلك فإن هذا لن يمنحك اللقب في النهاية».

وأضاف تيري«هذا ما سيكلفنا في النهاية، فنحن نفتقر للخبرة، وإذا لم نتمكن من الذهاب إلى ليدز خارج أرضنا ونعرف ما ينتظرنا، فعلينا الذهاب إلى هناك وإظهار القتال ومواجهة ليدز بكل الطرق».