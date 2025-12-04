الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أحمد عدلي يُتوج بلقب بطولة عيد الاتحاد للشطرنج في دبي

أحمد عدلي يُتوج بلقب بطولة عيد الاتحاد للشطرنج في دبي
4 ديسمبر 2025 22:01

 
دبي (وام)

تُوج الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بلقب بطولة عيد الاتحاد للشطرنج التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار يومين، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، والتي اختتمت منافساتها بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.
شهدت البطولة مشاركة 7 من الأساتذة الكبار في الشطرنج، إلى جانب 8 أساتذة دوليين وعدد من اللاعبين المصنفين وأصحاب الألقاب، وجرت المنافسات بنظام السويسري من 9 جولات في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بالنادي.
وجاء تتويج أحمد عدلي بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأميركي الأستاذ الدولي إدوارد اكوبيان الذي حل ثانياً في الترتيب العام، فيما جاء الأستاذ الدولي الكبير فلاديمير اكوبيان في المركز الثالث، بعد تعادله مع الفائز بالمركز الرابع، الأستاذ الدولي البلغاري أركادي ناديتش.
وحل في المركز الخامس الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دارمنيج، فيما جاء الأستاذ الدولي الإيراني بوريا دارني في المركز السادس، كما فاز اللاعب الهندي كافيرناش سريفاستيفا بالجائزة الخاصة لأفضل لاعب في فئة تحت تصنيف 2000.

الإمارات
دبي
عيد الاتحاد
الشطرنج
مصر
