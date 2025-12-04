كأس الاتحاد لألعاب القوى تنطلق في حتا

دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة 311 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة في بطولة كأس الاتحاد للجري في منطقة حتا السبت.

وأكد الاتحاد في بيان، أن البطولة الثانية في الموسم الحالي، تتضمن فئات العموم للرجال والسيدات، والشباب والشابات، والناشئين والناشئات، والأشبال للفئتين.

وأوضح أن البطولة تقام بالتعاون مع نادي حتا، لمسافات 2، و4، و6، و8، و10 كلم، وتنطلق بفئة الأشبال بنات تحت 16 سنة، تليها الأشبال بنين لنفس الفئة، ثم الناشئين والناشئات، والشباب والشابات، وصولاً إلى منافستي العموم للرجال والسيدات.

وقال فيصل أحمد الخميري، الأمين العام للاتحاد إن البطولة تكتسب أهميتها بتزامنها مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وما حققته اللعبة من إنجازات مميزة في البطولات العربية والقارية خلال المرحلة الماضية، بالتعاون المثمر والإيجابي مع كافة أندية ومراكز ألعاب القوى في الدولة.