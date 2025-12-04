الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس الاتحاد لألعاب القوى تنطلق في حتا

كأس الاتحاد لألعاب القوى تنطلق في حتا
4 ديسمبر 2025 22:30

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات


أعلن اتحاد ألعاب القوى، مشاركة 311 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة في بطولة كأس الاتحاد للجري في منطقة حتا السبت.
وأكد الاتحاد في بيان، أن البطولة الثانية في الموسم الحالي، تتضمن فئات العموم للرجال والسيدات، والشباب والشابات، والناشئين والناشئات، والأشبال للفئتين.
وأوضح أن البطولة تقام بالتعاون مع نادي حتا، لمسافات 2، و4، و6، و8، و10 كلم، وتنطلق بفئة الأشبال بنات تحت 16 سنة، تليها الأشبال بنين لنفس الفئة، ثم الناشئين والناشئات، والشباب والشابات، وصولاً إلى منافستي العموم للرجال والسيدات.
وقال فيصل أحمد الخميري، الأمين العام للاتحاد إن البطولة تكتسب أهميتها بتزامنها مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وما حققته اللعبة من إنجازات مميزة في البطولات العربية والقارية خلال المرحلة الماضية، بالتعاون المثمر والإيجابي مع كافة أندية ومراكز ألعاب القوى في الدولة.

الإمارات
دبي
حتا
ألعاب القوى
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©