الرياضة

سامي الطرابلسي: تعادل تونس مع فلسطين بـ«طعم الخسارة»

سامي الطرابلسي: تعادل تونس مع فلسطين بـ«طعم الخسارة»
4 ديسمبر 2025 22:20

الدوحة (د ب أ)

اعتبر سامي الطرابلسي المدير الفني للمنتخب التونسي، أن التعادل مع نظيره منتخب فلسطين بمذاق الخسارة.
وفشل منتخب تونس في الحفاظ على تقدمه 2- صفر أمام فلسطين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، ليتعادل المنتخب الفلسطيني 2 -2 في مباراة مثيرة على ملعب لوسيل.
وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «التعادل بطعم الخسارة، صحيح أننا كنا أفضل من المباراة السابقة، لكننا استقبلنا هدفين بساذجة كبيرة، لأننا كررنا نفس الأخطاء التي وقعنا فيها في الكرة الثانية التي ترتد، ولم نتعامل معها بالطريقة الصحيحة».
وأضاف: «وجودي في كأس العرب رفقة الفريق إجباري، لأن لدينا عدداً من اللاعبين الأساسيين حاضرين، وكنا أمام خيارين، إما اللعب بفريق 23 سنة أو بالفريق الحالي، وهذه مجازفة، ولدينا أمل بسيط في التأهل».
وحصد منتخب تونس أول نقطة في مشوار البطولة ضمن المجموعة الأولى التي بات يتصدرها مؤقتاً منتخب فلسطين ب4 نقاط.

