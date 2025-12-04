مدرب ليدز يُرشح ليفربول للمنافسة على لقب «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



شدد دانيال فاركه، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، على صعوبة مواجهة فريقه أمام ضيفه ليفربول، السبت، في المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً على أن الفريق الأحمر يظل دائماً أحد أندية الصفوة في أوروبا، رغم اهتزاز نتائجه هذا الموسم.

ويخوض ليدز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه تشيلسي، في المرحلة الماضية للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، عقب تعادله المخيب 1-1 مع ضيفه سندرلاند، في ذات اليوم بنفس المرحلة.

وخلال حديثه للصحفيين، أعرب فاركه عن اعتقاده بأن ليفربول سينافس بقوة على مراكز المقدمة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما سيصارع من أجل «اللقب» في نهاية الموسم.

وقال المدرب الألماني في تصريحاته، التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لا يزال ليفربول فريقاً من الطراز الرفيع، أنه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز». وأوضح «كانوا ممتازين في الموسم الماضي، حتى بالنسبة لهم، كأي فريق في هذا الدوري، على مدار 38 مباراة، ستمر فترة لا تسير فيها النتائج كما ينبغي، حيث لا يقدمون أفضل أداء لهم».

وأضاف «كانت بدايتهم جيدة جداً في الموسم الحالي، إنهم يعانون من فترة أكثر صعوبة وتحدياً، والأمر ليس سهلاً، عندما يكون لديك واجبات دولية وتشرك لاعبين أساسيين في المباريات».

كشف مدرب ليدز «مع ابتعادهم بفارق نقطتين فقط عن مراكز دوري الأبطال، لا أشك إطلاقاً في أنهم سيعودون إلى المنافسة على التأهل للمسابقة القارية وكذلك لقب الدوري الإنجليزي أيضاً عندما يحين وقت الحسم في الموسم، لكل فريق تقلباته».

وتحدث فاركه عن أهمية الفوز في تغيير الأجواء السلبية المحيطة بالفريق مؤخراً، وما إذا كان التغلب على تشيلسي نقطة تحول في موسمهم، حيث قال «من الطبيعي أن يتراجع المزاج العام، لأننا خسرنا مباريات سابقة، يجب أن يكون الوضع هكذا دائماً، خاصة لنادٍ عريق يتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة».

شدد فاركه «عندما تفوز بالمباريات، يجب أن تكون في قمة السعادة، وإذا لم تسر الأمور كما تريد، فلا ينبغي أن يكون المزاج العام جيداً جداً، وهذا أمر طبيعي، لكننا نعمل جاهدين لتمثيل النادي بشكل متوازن، حتى لا نفرح فرحاً غامراً بعد الفوز، ولا نصاب بالإحباط الشديد عند مواجهة نتيجة لا ترضينا».

وتطرق فاركه للحديث عما إذا كان هناك إيمان متجدد بالبقاء في الدوري بعد الفوز على تشيلسي، حيث قال «اقتناص النقاط في مباراة بهذه الأهمية ضد خصم من الطراز الرفيع كان يقدم نتائج رائعة، الفوز بهذه الطريقة كان مستحقاً، إنه يمنحنا الثقة، وهو أمر جيد للمزاج العام ولجدول الترتيب».

أكد مدرب ليدز «كنت مقتنعا أيضاً بأن لدينا كل ما نحتاجه، لقد قدمنا أداءً جيداً في السابق طوال الموسم، أنا دائما متفائل وإيجابي».

وحول إصابات فريقه، قال فاركه «لا توجد مخاوف بشأن إصابات جديدة، من المؤكد غياب دانيال جيمس وشون لونجستاف، لذا ستكون فترة غيابهما أطول، بعد هذه المباراة، يتعين علينا اتخاذ بعض القرارات المتأخرة، كما هو الحال دائماً، عندما يكون هناك تحول سريع في الأداء».

كشف فاركه «لدينا بعض اللاعبين الذين تحوم حولهم شكوك كبيرة، لوكاس نميتشا يعاني من مشاكل في أوتار الركبة بعد المباراة الأخيرة، علينا تقييم حالته لمعرفة ما إذا كان متاحاً، دومينيك كالفيرت-لوين يعاني من بعض مشاكل في ربلة الساق بعد لقاء تشيلسي أيضاً، هناك بعض الغموض حول مدى جاهزيته».

واختتم فاركه تصريحاته قائلاً: «يتعين علينا أن نرى من سيتعافى تماماً، سيكون