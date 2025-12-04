الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سوريا تخطف «التعادل القاتل» أمام قطر

سوريا تخطف «التعادل القاتل» أمام قطر
4 ديسمبر 2025 23:33

 

الدوحة (د ب أ)

تعادل المنتخب السوري مع نظيره القطري 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم في قطر.
وحصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، بعدما فاز على تونس 1-صفر في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب فلسطين المتصدر.
على الجانب الآخر، حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف تونس في المركز الثالث.
وتقدم منتخب قطر عن طريق أحمد علاء الدين في الدقيقة 77، قبل أن يدرك عمر خربين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

 

كأس العرب
قطر
سوريا
تونس
فلسطين
عمر خريبين
