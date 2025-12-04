كأس «أبوظبي الإسلامي».. الجزيرة والنصر يستضيفان الوحدة والعين

مراد المصري (أبوظبي)

يشهد ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، مباراتين من «العيار الثقيل»، حيث يلتقي النصر مع العين على استاد آل مكتوم بدبي، والجزيرة مع الوحدة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وتنطلق المباراة الأولى في الساعة الرابعة و50 دقيقة مساءً، ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب إقصائه شباب الأهلي في ربع النهائي، حيث يتطلع إلى التمسك بحظوظه للخروج بلقب هذا الموسم.

من جانبه، يلعب العين بشكل متوازن هذا الموسم، ويحرص الجهاز الفني على القيام بـ«المداورة» وأسلوب يضمن الحفاظ على «القوة الضاربة»، وهو ما جعل الفريق يعتلي صدارة ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، ويواصل المضي قدماً على الجبهات كافة.

وفي الساعة السابعة والنصف مساءً، ينطلق لقاء «الديربي» بين الجزيرة والوحدة، حيث يمر الفريقان بفترة إيجابية.

ونجح «فخر أبوظبي» في استعادة توازنه، ليكون أحد المنافسين على الألقاب، فيما يُعد «العنابي» أحد أفضل فرق «دورينا» هذا الموسم، حيث لم يخسر في جميع المسابقات.