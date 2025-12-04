الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

25 ألف رياضي يشاركون في «ألعاب الماسترز أبوظبي» ضمن «مهرجان الصحة»

5 ديسمبر 2025 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد «مهرجان الصحة»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، مشاركة أكثر من 25 ألف رياضي في أكثر من 20 موقعاً مختلفاً، ضمن استعداداته لـ «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الشريك المجتمعي الرسمي للمهرجان، ليصبح بذلك أحد أبرز التجارب الرياضية المجتمعية على مستوى المنطقة.
يشارك في المهرجان نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم «بيور هيلث» و«سكينة»، ودائرة البلديات والنقل، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومدن وجزيرة الحديريات، ومزارع العين، ومجموعة أغذية، ومعهد برجيل للأورام، وشركة نستله، وشركة أسترازينيكا.
وقال خليفة خادم الحميري، رئيس فريق عمل التفاعل المجتمعي في ألعاب الماسترز، إن ألعاب الماسترز في أبوظبي تنطلق وفق رؤية واحدة تهدف إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في رفع مستويات الصحة العامة للمشاركين من جميع الفئات العمرية، لخدمة الصحة العامة في الإمارة.
وأضاف أن الألعاب تضم نحو 37 رياضة على مستوى إمارة أبوظبي، وتستهدف شرائح مجتمعية متنوعة، مشيراً إلى أن ألعاب الماسترز تمثل تجربة عالمية تُقام لأول مرة في المنطقة، ومدعومة من القيادة لتكون بذرة رئيسية لتعزيز ممارسة الرياضة وأسلوب الحياة الصحي.
ويرتبط نجاح المهرجان بأركانه الأربعة: الحركة، والتغذية، والنوم، والصحة النفسية، ضمن فلسفة ألعاب الماسترز التي ترسّخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة»، إذ لا تقتصر الألعاب على كونها منافسات رياضية فحسب، بل تشكل منصة مجتمعية واسعة تشجع جميع الأعمار والخلفيات على إعادة الاتصال بالنشاط البدني، وتعزيز الثقافة وروابط المجتمع.
وأسهمت الألعاب في نشر ثقافة النشاط اليومي عبر مبادرات مجتمعية متنوعة، مثل «تحدّي خطوات إلى المريخ»، والتجارب المستوحاة من التراث، والتعاون مع مجتمعات العافية المحلية، ما يوفر لمهرجان الصحة فرصة لتوسيع دائرة تأثيره وتشجيع سكان الإمارة على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، مع ربط العافية بالهوية الثقافية والانتماء الاجتماعي.
وتُقام فعاليات المهرجان على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع متتالية في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث تقام في جزيرة الحديريات من 12 إلى 16 ديسمبر الجاري، ثم في حديقة مدينة زايد بالظفرة من 19 إلى 21 ديسمبر، على أن تختتم فعالياته في حديقة الجاهلي بمدينة العين من 26 إلى 28 ديسمبر.

