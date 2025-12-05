القادسية والفجيرة يجهزان خورفكان لعودة «دوري أدنوك»

فيصل النقبي (خورفكان)

يواصل فريق خورفكان تحضيراته المكثفة خلال فترة التوقف الحالية، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي لرفع جاهزية الفريق، قبل استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

واعتمد الفريق خوض مباراتين وديتين خلال البرنامج الإعدادي، حيث يلتقي أولاً مع القادسية الكويتي في اختبار فني قوي، يهدف من خلاله الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين الأساسيين، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة لإثبات جاهزيتها.

وتتواصل التحضيرات بمواجهة ودية ثانية أمام الفجيرة، حيث يسعى من خلالها العبدولي إلى تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، وتحسين الجوانب التكتيكية والهجومية قبل العودة الرسمية للمباريات.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه الوديات في تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة، والعودة بثقة أكبر إلى المنافسات، في ظل رغبة اللاعبين بتقديم مستويات أفضل وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 8 نقاط، فيما يعود الفريق إلي المباريات في الجولة التاسعة بمواجهة أمام بني ياس يوم 20 ديسمبر الجاري.