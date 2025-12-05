«غزال» يضع ليون و«يويفا» في مأزق

باريس (د ب أ)

طلبت المحكمة الرياضية الدولية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التحقيق في واقعة مشاركة غير قانونية للجزائري رشيد غزال لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بناء على شكوى من منافسه أوتريخت الهولندي في مباراة بالدوري الأوروبي.

ويتصدر ليون ترتيب الدوري الأوروبي بعد 5 مباريات بالبطولة، حيث يستهدف النادي التأهل بين الثمانية الأوائل.

وبدأ ليون مشواره بالفوز على أوتريخت الهولندي 1 / صفر، لكنه يواجه شكوى من منافسه بشأن مشاركة لاعبه رشيد غزال في المباراة. الجناح الجزائري كان قد حل بديلاً في أول مباراتين لليون بالدوري الأوروبي، قبل أن يدرك "يويفا" أن هناك خطأ من جانبه فيما يخص مشاركة اللاعب.

وأصبح رشيد غزال الآن لا يحق له المشاركة في الدوري الأوروبي قبل الأدوار الإقصائية، حينئذ يمكن إعادة قيده بشكل طبيعي. ويطالب أوتريخت بعقوبة ضد ليون، حيث تقدم النادي الهولندي بشكوى للمحكمة الرياضية الدوري (كاس)، للتحقيق في الأمر بواسطة "يويفا"، بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

وحكمت الحكمة الرياضية بأن الاتحاد الأوروبي قد أخل بواجبه بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية، وبناء عليه، أمرت أعلى هيئة رياضية، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق تأديبي رسمي.

ويأمل نادي أوتريخت في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتزاماته بدقة، وسيواصل النادي مراقبة التطورات عن كثب، وسيتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.