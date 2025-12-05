السوري زهير يحصد أول ألقاب «دولية بوذيب» لقفز الحواجز

أبوظبي (وام)

تتواصل اليوم فعاليات بطولة بوذيب الدولية لقفز الحواجز "فئة النجمتين"، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة بإجراءات الفحص البيطري لعدد 239 خيلاً بصحبة 155 فارساً وفارسة من 29 دولة حول العالم، حيث تقام 3 منافسات دولية "فئة النجمتين" بمواصفات الفئات الدولية الثلاث، وهي الصغرى والوسطى من مرحلتين خاصة على حواجز الـ 120 سم والـ 130 سم، والكبرى من جولة واحدة على حواجز الـ 145 سم.

ويشارك الفرسان في 9 منافسات دولية "فئة النجمتين"، وفي 6 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة ، وتقام على ميدان الصالة الكبرى المغطاة في قرية بوذيب بمنطقة الختم، من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحصد الفارس السوري محمد زهير مع "فاميلي دو بارك"، لقب أولى منافسات البطولة فئة "النجمة الواحدة"، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 100 سم، منهياً المرحلة الثانية بزمن قدره 24.24 ثانية، وجاء ثانياً الفارس خليفة حمدان الجهوري مع "شاكو ستار دو زافيل"، مسجلاً 26.86 ثانية.

وتستمر غداً المنافسات بمواصفات الجولة الواحدة، الصغرى على حواجز الـ 120 سم، والوسطى على حواجز الـ 135 سم، والفئة الكبرى بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ 145 سم.

وتختتم البطولة الأحد المقبل بإقامة 3 منافسات، الصغرى والوسطى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 120 و135 سم، والجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ 145 سم، وجوائزها نحو 56 ألف يورو.