23 دولة تدشن أحلام الفوز بدولية كلباء للجودو

كلباء (الاتحاد)

تفتتح صباح الغد بالصالة الرياضية بنادي كلباء الرياضي، بطولة كلباء الدولية المفتوحة للجودو التي ينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي كلباء الرياضي، ضمن بطولاته لموسمه الجديد 2025 - 2026.

وتشهد البطولة التي تستمر لمده يومين للجنسين مشاركة 260 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 23 دولة، في مقدمتهم أبطال الإمارات بجانب مشاركة دول مصر، الأردن، المغرب، تونس، العراق، سوريا، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، الهند، نيبال، روسيا، أوزبكستان، طاجكستان، تركمانستان، قرغيزستان، اليابان، البرازيل، أميركا، بلجيكا، كولومبيا، والكاميرون.

وتشهد البطولة مشاركة فئة الإناث تحت 18 عاماً، بـ 45 لاعبة وفئة السيدات 25 لاعبة، أما الذكور تحت 18 عاماً فتشهد مشاركة 110 لاعبين، وتشهد فئة الرجال مشاركة 80 لاعباً.

ويبدأ برنامج البطولة في العاشرة صباحاً بتصفيات الأدوار التمهيدية ودور الترضية للذكور، والتي تستمر حتى الثالثة والنصف عصراً، فيما تبدأ الأدوار النهائية لتلك الفئات في الرابعة والنصف عصراً، وتستمر حتى السادسة والنصف مساء لتبدأ مراسم تتويج الفائزين الأوائل في الجولة الافتتاحية.

من جهة ثانية، أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، بالدعم المميز الذي يحظى به النادي من مجلس الشارقة الرياضي، والخطط التي رسمها النادي أسهما بشكل مباشر في تطوير رياضة الجودو داخل النادي، والذي أسهم في اكتشاف لاعبين موهوبين من أبناء النادي دعماً للمنتخبات الوطنية للجودو.

وقدّم شكره وتقديره لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على تعاونهم المثمر، الذي مهّد لأن يكون نادي كلباء إحدى المحطات الرياضية المميزة لرياضة الجودو على مستوى الدولة، ووصف استضافة النادي للبطولة بالحدث الدولي الذي يعتز به النادي، ويسعى إلى تطويرها سنوياً.. ورحّب بالمشاركين كافة في (دولية كلباء) من مختلف دول العالم، متمنياً لهم كل التوفيق وللبطولة النجاح.