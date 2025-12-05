كأس العرب.. الجزائر والبحرين لتجاوز البداية المتعثرة

الدوحة(د ب أ)

يسعى منتخبا الجزائر والبحرين للنهوض من البداية المتعثرة التي تعرّض لها كل منهما، في مستهل مسيرتهما ببطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقبل مباراتهما غداً السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، لم يحقق كلا المنتخبين البداية المرجوة منه، حيث اكتفى منتخب الجزائر بالتعادل من دون أهداف مع منتخب السودان في الجولة الافتتاحية، بينما خسر المنتخب البحريني 1/ 2 أمام نظيره العراقي بالجولة نفسها.

ويتصدر منتخب العراق الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الجزائر والسودان، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب بلا نقاط.

ولم يقدم منتخب الجزائر، الذي يشارك في البطولة بالفريق الثاني، الأداء المنتظر منه في لقائه أمام المنتخب السوداني في افتتاح مشواره للدفاع عن اللقب، الذي أحرزه قبل 4 أعوام في قطر أيضا، وعانى من النقص العددي خلال الشوط الثاني، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه آدم وناس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ويدرك لاعبو منتخب الجزائر أن عدم الحصول على النقاط الثلاث أمام المنتخب البحريني، سوف تقلص كثيراً من آمال الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة، التي تستمر فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري.

ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بمنتخب البحرين، الذي ظهر بشكل باهت في الشوط الأول من لقائه أمام العراق، الذي انتهى بتأخره صفر/ 2، قبل أن يستعيد اتزانه في الشوط الثاني، ويحرز هدف تقليص الفارق بوساطة سيد هاشم.

ويفتقد فريق المدير الفني الكرواتي دراجان تالاييتش إلى خدمات حارس المرمى إبراهيم لطف الله، الذي تعرض للإصابة، عندما افتتح التسجيل بهدف عكسي لمنتخب العراق في اللقاء، مما اضطره لعدم استكمال المباراة.

كما يغيب عن الفريق أيضاً إبراهيم الختال، الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الأولى، بسبب قيامه بـ«نطح» أمجد عطوان لاعب المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة أمام الجزائر غداً.

وتعني الخسارة غداً تلاشي حظوظ منتخب البحرين في الاستمرار بالمسابقة، حيث سيبقى بلا نقاط في ذيل الترتيب، وذلك قبل لقائه مع منتخب السودان في الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الجزائر والعراق.

وكان منتخب البحرين دخل منافسات كأس العرب من أجل استعادة اتزانه مرة أخرى، بعد خيبة الأمل التي لحقت به، عقب فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما حل في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثالثة في الدور الثالث للتصفيات، التي ضمت اليابان وأستراليا وإندونيسيا والصين، حيث حصد 6 نقاط فقط من المباريات العشر التي خاضها بالمجموعة.