السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البارالمبية الآسيوية» تدعم «ألعاب دبي» بشراكة جديدة

«البارالمبية الآسيوية» تدعم «ألعاب دبي» بشراكة جديدة
5 ديسمبر 2025 11:36

دبي (الاتحاد)
وقع ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وتشو شاو دونج نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري الدولية للسيارات، اتفاقية شراكة لدعم الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025» والحركة البارالمبية في القارة الآسيوية من خلال الحلول الذكية لتحسين حياة أصحاب الهمم.
جاء ذلك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بمجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب.
وتدعم هذه الشراكة «ألعاب دبي» بتقديم 10 ربوتات تفعالية والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الابتكار والتمكين في المجتمع، والتي تمثل تجربة مميزة خلال هذا الحدث القاري المهم، من أجل تقديم ألعاب استثنائية، والتي يشارك فيها 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة يتنافسون في 11 لعبة.
من ناحيته، أكد ماجد العصيمي أن هذه الشراكة تعكس تجربة عالمية للرياضيين البارالمبين الشباب في دبي، وإحداث تأثير مستدام في جميع أنحاء القارة.
وقال: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم يمثل خطوة مهمة في الخطط والمبادرات وحيزاً كبيراً في تطوير الأدوات الرياضية المستخدمة وصولاً إلى الغاية المطلوبة.
من جانبه أعرب تشو شاو دونج عن فخره بهذا الشراكة المهمة، متطلعاً أن تحقق نسخة دبي جميع الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم بالارتقاء بجيل المستقبل.

أخبار ذات صلة
«أوقاف دبي» تتكفل بنفقات عمرة 40 مستفيداً
إطلاق الموسم السادس من «الأمان من أول رحلة» في دبي
ماجد العصيمي
اللجنة البارالمبية الآسيوية
الألعاب البارالمبية الآسيوية
دبي
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©