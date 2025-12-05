«البارالمبية الآسيوية» تدعم «ألعاب دبي» بشراكة جديدة

دبي (الاتحاد)

وقع ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وتشو شاو دونج نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري الدولية للسيارات، اتفاقية شراكة لدعم الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025» والحركة البارالمبية في القارة الآسيوية من خلال الحلول الذكية لتحسين حياة أصحاب الهمم.

جاء ذلك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بمجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب.

وتدعم هذه الشراكة «ألعاب دبي» بتقديم 10 ربوتات تفعالية والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الابتكار والتمكين في المجتمع، والتي تمثل تجربة مميزة خلال هذا الحدث القاري المهم، من أجل تقديم ألعاب استثنائية، والتي يشارك فيها 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة يتنافسون في 11 لعبة.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي أن هذه الشراكة تعكس تجربة عالمية للرياضيين البارالمبين الشباب في دبي، وإحداث تأثير مستدام في جميع أنحاء القارة.

وقال: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم يمثل خطوة مهمة في الخطط والمبادرات وحيزاً كبيراً في تطوير الأدوات الرياضية المستخدمة وصولاً إلى الغاية المطلوبة.

من جانبه أعرب تشو شاو دونج عن فخره بهذا الشراكة المهمة، متطلعاً أن تحقق نسخة دبي جميع الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم بالارتقاء بجيل المستقبل.