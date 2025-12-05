«نبراس» نجم الحفل الثالث على مضمار العين

عصام السيد (العين)

أكد الجواد «نبراس» لياس للسباقات نجوميته في حفل السباق الثالث لمضمار العين للفروسية والرماية، الذي أقيم أمس وتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، حقق خلالها المدرب مصبح المهيري، والفارس ريتشارد مولن «ثنائية»، وشهد السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 520 ألف درهم، تنافساً مثيراً ومتكافئاً بين 94 خيلاً.

وتوج الفائزين سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلى فاروق مدير الفروسية بنادي العين، كما شهد الحفل جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول بمضمار العين.

وأكد «نبراس»، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جويس موبيان نجومية مطلقة بفوز مستحق في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، عمر أربع سنوات فما فوق، مسجلاً 1:52:87 دقيقة.

واستهل «العريش» لمحمد حمدان المعمري، بإشراف مروان البلوشي، وقيادة كونور بيسلي، الفوز بالشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 12 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، مسجلاً 2:20:00 دقيقة.

ونال «ليندور دو بوزلس» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وبقيادة برناردو بينيرو لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، مسجلاً 2:08:54 دقيقة.ولمع بريق «كيان» لسعد بن سهيل بهوان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برقم بلغ 1:51:46 دقيقة.

وظفر «بلايند ديت» المملوك الى الليث للسباقات، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة التي «لم تفز بسباقين» عمر أربع سنوات فما فوق، خلال 1:51:03 دقيقة.

وحصدت الفرس «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، في وقت بلغ 1:36:33 دقيقة.

وفازت المهرة «شمايل بينونة» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة حمد البوسعيدي بلقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، مسجلة 1:07:95 دقيقة.