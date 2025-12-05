نخبة الفارسات تتنافس للفوز بسباق فاطمة بنت مبارك للقدرة غداً

عصام السيد (أبوظبي)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح غدٍ «السبت» سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بنظام التسعيرة.

وتسعى نخبة من الفارسات للمنافسات على أول ألقاب السيدات في روزنامة قرية الوثبة، حيث يتوقع أن يشهد السباق تنافساً مثيراً بعد التطور الكبير الذي شهدته سباقاتهن، كما برزت في الفترة الأخيرة نخبة مميزة من الفارسات خاصة من بنات الوطن.

وأكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، استعداداتها لانطلاقة السباق، من خلال التحديثات التي أجرتها على المرافق كافة، إلى جانب التجهيزات الفنية واللوجستية لأجل توفير أجواء مثالية للمشاركات لتقديم أفضل ما لديهن، وأقيمت أمس إجراءات وزن الفارسات وعمليات الفحص البيطري للخيول لاعتماد مشاركتها.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وتقام فعاليات مصاحبة للسباق تتضمن عرض منتجات تراثية، وألعاباً ترفيهية للأطفال ومنصات للشركات الراعية طيران الإمارات وفورد بريميير والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي، واي أي كوين تشانجر دوت أيه، وإم كوين، وإيفيك للمجوهرات، وأكاديمية ورلد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت.

وتحمل الفارسة مريم علي كريم على صهوة الفرس «جولديكا فولي» لإسطبلات الكمدة، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المخصص للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 121 فارسة يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

وحافظت بطلة السباق على اللقب الذي توجت به العام قبل الماضي، مانحة إسطبلات «الكمدة» الفوز الرابع على التوالي، محققة 3:23:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.55 كلم/ ساعة.

وذهب المركز الثاني إلى الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة «هاجو العزيز» لإسطبلات «بن داين»، محققة 3:23:06 ساعة، وجاءت ثالثة الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو اوف جريدوس» لإسطبلات «إنجاز»، محققة 3:23:44 ساعة.