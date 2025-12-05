السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

«سلة» شباب الأهلي تستعيد الانتصارات والشارقة يواصل عروضه القوية

«سلة» شباب الأهلي تستعيد الانتصارات والشارقة يواصل عروضه القوية
5 ديسمبر 2025 13:01

علي معالي (أبوظبي)
استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات من جديد في دوري رجال السلة، بالفوز على الوحدة 122/ 73، في أولى مباريات الدور الثاني من المسابقة، التي أصبحت اشتعلت المنافسة عليها في القمة.
وانتهت أشواط المباراة بنتيجة 26-21 و25-24 و29-5 و42-23 لمصلحة «الفرسان»، رغم إجادة الوحدة في الربعين الأول والثاني، وهو ما ظهر في تقارب الفارق، لكن الربعين الثالث والرابع أظهرا فارق الخبرة واللياقة الكبيرة لمصلحة شباب الأهلي، الذي انتزع الفوز ورفع رصيده إلى 14 نقطة، مقابل 8 نقاط للوحدة.
وفي مباراة أخرى، واصل فريق الشارقة تقديم عروضه القوية، بالفوز علي 90-75، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وانتهت أشواط المباراة بنتيجة 18-27 و31-11 و24-22 و17-15، وكان الربع الأول مميزاً للغاية من جانب الجزيرة، حيث تفوق خلاله 27-18، لكن خبرات لاعبي الشارقة قلبت الموازين في بقية اللقاء لمصلحة «الملك»، وبذلك يرفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة والجزيرة إلى 9 نقاط.

