الرياضة

55 لاعباً في بطولة العين لرفع الأثقال غداً

55 لاعباً في بطولة العين لرفع الأثقال غداً
5 ديسمبر 2025 13:04

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً «السبت» بطولة العين لرفع الأثقال، التي ينظمها نادي أبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة، وتقام باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وتمثل أول مسابقة ينظمها نادي أبوظبي المتخصص في اللعبة خارج العاصمة.
وتتضمن المنافسات 3 فئات (رجال وسيدات وشباب)، ويبلغ مجموع جوائزها 66 ألف درهم، وتشمل فئة الرجال 4 أوزان هي 71 كجم، 88 كجم، 110 كجم، وفوق 110 كجم، أما أوزان السيدات فتضم أوزان فئة 53 كجم، 63 كجم، 77 كجم، وفوق 77 كجم، بينما تبلغ الأوزان التي يتنافس فيها الشباب فئات 56 كجم 65 كجم، 71 كجم، 88 كجم، 94 كجم، وفوق 94 كجم.
وأكد المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، أن النادي يسعى عبر هذه البطولات إلى التعريف باللعبة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، وجذب المزيد من الموهوبين إلى صفوف النادي، كاشفاً أن شهر ديسمبر الحالي يشهد إقامة بطولة أخرى في تل مرعب بمنطقة الظفرة.
وقال: نشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه ورعايته الدائمة لكل أنشطة النادي، كما نشكر نادي العين على تعاونه وتقديمه جميع التسهيلات اللازمة لتنظيم البطولة، التي نأمل أن تكون بوابة للاعبين جدد ينضمون إلى نادي أبوظبي، ويمثلون مع لاعبي النادي الحاليين من الشباب الأساس المتين لقاعدة قوية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال: إن استراتيجيتنا يتصدر أولوياتها نشر اللعبة واستقطاب أكبر عدد من الناشئين والشباب، لذلك مثل هذه البطولات تمثل فرصة جيدة للنادي لاكتشاف المزيد من المواهب، لصناعة أبطال قادرين على تسلم الراية في الاستحقاقات الكبرى، قارياً وعالمياً، في المستقبل القريب.
وأعرب المنصوري عن ثقته في نجاح الحدث، خاصة أن الترتيبات اكتملت من جميع النواحي الفنية والتنظيمية لإخراج البطولة في أفضل صورة، وتقديم وجوه جديدة للعبة بجانب وجود لاعبين محترفين مميزين يمكنهم أن يثروا خبرات اللاعبين الشباب.
من جانبه، قال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال أن البطولة تقام، وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للعبة، ونأمل أن نشاهد مستويات فنية عالية في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين، كما أن الوجوه الشابة، خاصة لاعبي النادي يمكنهم أن يظهروا مدى تطور مستواهم.

