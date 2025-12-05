وستهام يفجر الغضب في مانشستر يونايتد

لندن (د ب أ)

أعرب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن غضبه وإحباطه بعدما فرط فريقه في تقدمه، ليسقط في فخ التعادل مع ضيفه وستهام يونايتد (المتعثر) في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز مانشستر يونايتد عن الاحتفاظ بتقدمه بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقة 58، بعدما استقبل هدف التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 84 بواسطة الفرنسي سونجوتو ماجاسا، ضمن منافسات المرحلة ال14 للبطولة.

وكانت هذه المباراة الثانية على التوالي، التي يعجز مانشستر يونايتد عن الفوز في معقله (أولد ترافورد) بالبطولة، عقب خسارته المباغتة صفر/ 1 أمام ضيفه إيفرتون قبل 10 أيام.

ورغم فوز يونايتد 2/ 1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة الماضية، يوم الأحد الماضي، فإنه فشل في البناء على تلك النتيجة أمام ويستهام، الذي يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة حالياً.

وكشف أموريم عن مشاعره في أول رد فعل له خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، حيث قال:«أمر محبط، وشيء مخيب للآمال، هذا كل ما في الأمر».

ولدى سؤاله عن كيفية تحسين أداء الفريق في الفترة المقبلة، قال المدرب البرتغالي: «إننا يعمل بجد، وسنحاول الفوز في المباراة القادمة». وبدا أموريم في أشد حالات غضبه في المؤتمر الصحفي، حيث رد على بعض الصحفيين، وهاجم بشدة التلميحات إلى تراجع أداء يونايتد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مدرب يونايتد، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الأمور ليست كذلك، بل النتائج هي التي تتراجع. مررنا ببعض اللحظات، وهذا أمر وارد».

وأضاف: «كنتم تتحدثون عن هذه الفترة التي حققنا فيها ذلك الأداء الرائع، وتقولون إننا لسنا بعيدين عن اللحظة المثالية. نحن نعاني تذبذباً في المستوى، لكن إذا نظرتم إلى الهدف، فإننا أهدرنا فرصة لتعزيز تقدمنا في الدقيقة 83، لقد كان كل شيء تحت السيطرة، لكن يتعين علينا أن نتحسن».

ويعتزم أموريم تقديم عرض أداء للاعبيه في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد أن يهدأ، على عكس ما حدث عندما اصطدم بشاشة عملاقة في غرفة الملابس بعد الخسارة 1/ 3 أمام برايتون في يناير الماضي. وتحدث مدرب يونايتد عن تلك الواقعة بعد هذه الانتكاسة الأخيرة، وكذلك فوزهم 4/ 2 على المنافس ذاته، في أكتوبر الماضي، حينما تراجع أداء الفريق بشكل مفاجئ رغم سيطرته على مجريات الأمور. وكشف أموريم «في هذا الصدد، أحافظ دائماً على ثباتي. واجهنا مباراة واحدة، وكما تعلمون كانت ضد برايتون في الموسم الماضي. سأتحدث معهم غداً بشأنها. لدي شعور دائماً، وأعتقد أن الجميع يشعر بأننا بحاجة إلى تسجيل مزيد من الأهداف». ويعود يونايتد إلى اللعب ضد وولفرهامبتون، القابع في مؤخرة الترتيب، الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، يوم الاثنين المقبل، في المرحلة القادمة للمسابقة، لكن لا يمكن للاعبي الفريق الاستهانة بنتائج منافسه، لا سيما بعد فشله في الفوز على وستهام أمس.