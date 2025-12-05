الإنجليزي وود يتوج بلقب« روليار ألجارف كلاسيك» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الإنجليزي كريس وود، لقب بطولة روليار ألجارف كلاسيك للجولف، ثاني بطولات الموسم الجديد لجولة مينا للجولف، وأقيمت على ملعب أكونور بمنتجع أميندويرا بالبرتغال، في انتشار عالمي لهذه الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة، والوحيدة من المنطقة المعترف بها من قبل التصنيف العالمي للاعبي الجولف.

وجاء فوز وود، بعدما أنهى المنافسات، بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تحقيقه خمس ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية بإجمالي 67 ضربة، ليحصد نجم كأس رايدر السابق الفوز، وهو الذي سبق أن تصدر التصفيات التأهيلية للجولة قبل نحو أسبوعين، والذي كسب هذه المرة جائزة تبلغ 18 ألف دولار من إجمالي جوائز مالية للبطولة يبلغ 100 ألف دولار.

وتقدم وود بفارق ضربة واحدة عن الإسكتلندي أيدان أوهاجان، الذي أنهى البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، فيما حقق الألماني ماكس شميت 63 ضربة في الجولة الختامية، وهو رقم قياسي في هذا الملعب، ليتقدم إلى المركز الثالث بـ 13 ضربة تحت المعدل.

وتعليقاً على فوزه، قال كريس وود ذو ال 38 عاماً: «أنا سعيد جداً، إنهاء العام الحالي بتحقيق الفوز أمرٌ مذهل. لديّ بعض التحضيرات التي أريد القيام بها خلال إجازة الشتاء، وأخذ استراحة قصيرة، لكن عليّ أن أكون مستعداً للعودة مجدداً إلى جولة مينا للجولف، عندما تعاود إقامة البطولات في مصر مطلع العام المقبل».

وشهدت البطولة تألق أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني الذي يشارك حالياً بصفته محترفاً، وحقق أفضل نتيجة له كمحترف في ثاني بطولاته الدولية في جولة مينا للجولف، عندما سجل 72 ضربة برصيد مساوٍ للمعدل، لينهي البطولة بإجمالي 4 بطولات فوق المعدل، ويؤكد أنه قادم بقوة لتمثيل الإمارات في المحافل العالمية في الفترة المقبلة.

وقال سكيك: «شعرتُ بتحسن في جسدي وأصبحتُ أضرب الكرة بشكل أفضل، مما زاد من فرصي في تحقيق ضربات«بيردي». من دواعي سروري أن أحصل على مبلغ مكافأة مالية لأول مرة في مسيرتي الاحترافية، سعيد بالتأهل إلى الجولة النهائية، وتحقيق هذا الرصيد من الضربات، وأتطلع لتحقيق الأفضل في المرحلة المقبلة».

وتنظم جولة مينا للجولف 12 بطولة هذا الموسم، في دول البرتغال، حيث تعاود المنافسات مجدداً تتجه بإقامة أربع بطولات في مصر في يناير وفبراير المقبليين، قبل أن تنتقل إلى المغرب، والأردن، على أن يكون الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.