15 خيلاً في تحدي كأس رئيس الدولة للخيول العربية

عصام السيد (أبوظبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل الساعة الرابعة مساء اليوم، صوب مضمار أبوظبي للسباق الذي يستضيف تحدي الأبطال في نسخة استثنائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة الثالثة والثلاثين، وتشتمل الأمسية على 7 أشواط قوية ومثيرة خصص اثنين منها لسباقات الكأس الغالية بشقيها للخيول العربية والخيول المهجنة.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، لمسافة 2200 متر وتبلغ قيمة جائزته المالية 8 ملايين درهم، ما يجعله الأغلى في تاريخ سباقات الإمارات، والأعلى قيمة في المنطقة والعالم.

ويقام هذا الحدث الذي يشكل جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، ويستقطب نخبةً من الفرسان والخيول العربية الأصيلة للتنافس على مجموعة من الألقاب المرموقة وجائزة إجمالية تبلغ 10.8 مليون درهم إماراتي.

ويستقطب السباق 15 من أفضل الخيول عالمياً، متضمنة المرشح الأول «أتش أم الشاهين» أبرز الخيول حظاً، حيث يبلغ تصنيفه 131 رطلاً، و«آر بي كينج ميكر» بطل السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، و«أجرد عذبة»، و«أف مقام»، و«سعود»، و«جو ستار»، و«حميم»، و«منير دو سوليل».

ويمثل خيول قطر «لوسيل»، و«ملفت»، ويمثل خيول ليبيا «نابوكو الموري»، و«كانالي دوفاوست»، و«دجعفر»، ويمثل خيول سلطنة عمان «صني دو لوب»، ويمثل الخيول الأميركية «فيرست كلاس» بطل كحيلة كلاسيك.

ويشهد الحفل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر «قوائم»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية مليون درهم.

ويستهل الحفل بسباق نادي أبوظبي للسباق لمسافة 2200 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم ومخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.

ويقام سباق كأس ياس للسرعة لمسافة 1200 متر، للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف درهم في الشوط الثاني، والذي خصص للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق.

ويجتذب سباق الوثبة مايل للخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات (شروط) في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 350 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق كأس مربي الإمارات للخيول العربية الأصيلة من توليد الإمارات عمر أربع سنوات فما فوق «شروط» البالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 2200 متر نخبة الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فقط، تتنافس على لقب ديربي أبوظبي البالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف درهم.