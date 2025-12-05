السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجولة الختامية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق غداً

الجولة الختامية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق غداً
5 ديسمبر 2025 14:14

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «السبت» منافسات الجولة الختامية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة أندية وأكاديميات الدولة، وسط ترقّب جماهيري كبير لنزالات قوية وحماس مثير من أجل حسم اللقب.
وتحتضن البطولة نزالات قوية لفئة فوق 18 عاماً، على مدار يومين، إذ تقام التصفيات التأهيلية يوم السبت، فيما يشهد اليوم التالي مواجهات نصف النهائي والنهائي، وتتويج الفائزين.
ويمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو قيمة استثنائية في المشهد الرياضي المحلي، كونه معياراً أساسياً لقياس مؤشر تميّز الأندية، فضلاً عن دوره في تعزيز خطط تطوير المواهب وصناعة الأبطال، ودفع الأندية إلى الاستثمار المستدام في مختلف الفئات العمرية، بحثاً عن لقب يحظى بتقدير كبير.
وعلى صعيد السباق نحو اللقب، تخوض أندية الوحدة وبني ياس والعين الجولة الختامية بفرص متقاربة، حيث يسعى كل نادٍ إلى التأهل نحو نصف النهائي والوصول إلى النهائي من أجل التتويج.
ويتطلع نادي الوحدة إلى الحفاظ على اللقب، في وقت يعمل بني ياس والعين على تقديم نزالات حاسمة تقلب موازين المنافسة. ويمنح هذا التقارب في الحظوظ النزالات طابعاً حماسياً، ما يجعل المنافسات حافلة بالندية والقوة، ويعد الجماهير بيوم استثنائي من الحماس والتشويق.
ومن جانبه، قال سهيل تركمان لاعب نادي العين: «الجولة النهائية محطة حاسمة بالنسبة لنا، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الأندية. عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز جاهزيتنا البدنية والذهنية، ودراسة أساليب اللعب المختلفة لضمان الدخول في كل نزال بأفضل صورة ممكنة. ندرك قيمة البطولة، وما يمثله لقبها بالنسبة للنادي، ولهذا سندخل الجولة بعزيمة كبيرة وتركيز عالٍ من أجل تقديم أداء قوي يعبّر عن طموحات العين، ويقربنا من هدفنا في المنافسة حتى اللحظة الأخيرة».

كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
الوحدة
بني ياس
العين
