السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ماسترز مرسى ياس» يرسم المشهد التاريخي للمرة الأولى

«ماسترز مرسى ياس» يرسم المشهد التاريخي للمرة الأولى
5 ديسمبر 2025 14:28

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، عن انضمام سلسلة «ماسترز للسباقات التاريخية» للمرة الأولى إلى حلبة مرسى ياس، حيث تجلب معها مجموعة من سيارات الفورمولا- 1 الشهيرة من حقبة محركات 3 لترات للمشاركة ضمن برنامج الجولة الختامية للموسم، إذ تقام السباقات النهائية على مدار يومي السبت والأحد.
وتأتي هذه المشاركة كسباق مسانِد رسمي، خلال فعاليات الحدث العالمي، حيث تتيح للجماهير فرصة نادرة لرؤية هذه السيارات التاريخية التي تعود إلى المنافسة على واحدة من أبرز منصات رياضة السيارات في العالم.
وتقدم مجموعة «ماسترز لأساطير السباق» سيارات الفترة الممتدة بين أعوام 1966-1985 عبر سباقين يحتفيان بتاريخ رياضة المحركات، حيث تضم سيارات رائدة في تقنية «تأثير الأرض»، وسيارات كلاسيكية تعمل بمحرك DFV «محرك كوزوورث الشهير»، إلى جانب بعض من أكثر التصاميم تأثيراً في تاريخ الفورمولا- 1.
كما تشمل شبكة المتسابقين هذا العام أسماء عالمية معروفة، من بينها الفائز السابق بسباق فورمولا- 1 تييري بوتسين، وجان ماردنبورو الذي اعتلى منصة التتويج في سباق «لو مان»، والمعلق الفرنسي الذي أصبح سائقاً جوليان فيبرو، وبطل سلسلة التحمل الأوروبية (ELMS) أوليفر جيمس ويب، وبطل العالم للتحمل في فئة التحمّل للسيارات السياحية الكبرى للهواة (GTE Am) لعام 2013 ستيوارت هول.

أخبار ذات صلة
فيرستابن يخطط لـ «ريمونتادا أبوظبي» على طريقة آيندهوفن وبرشلونة
نوريس يفرض إيقاع المنافسة على لقب «الفورمولا-1»
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©