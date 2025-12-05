⁨«الأولمبياد الخاص» يختتم 2025 بمونديالي «السلة 3X3» و«الإبحار الشراعي»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي عام 2025 بمشاركات دولية بارزة، تعكس التزام دولة الإمارات بتمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وتعزيز حضورهم في أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

ويشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في فعاليتين دوليتين خلال شهر ديسمبر، هما كأس العالم الموحدة لكرة السلة 3X3، التي تقام في بورتوريكو، وبطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم الموحدة لكرة السلة 3X3 في مدينة سان خوان في بورتوريكو في الفترة من 1-9 ديسمبر.

ويشهد الحدث مشاركة عشرين فريقاً للرجال، وثمانية عشر فريقاً للسيدات من لاعبي الأولمبياد الخاص، وشركائهم الموحدين من مختلف مناطق العالم. ويشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة تتكون من تسعة أعضاء، تضم ثلاثة لاعبين، وشريكين موحدين، إلى جانب الجهازين الفني والإداري.

وتشهد سلطنة عُمان إقامة النسخة الافتتاحية من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الفترة من 3-8 ديسمبر.

وهي أول بطولة عالمية رسمية تضم هذا العدد من الفئات المتنوعة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي.

ويشارك في البطولة مئتان وخمسون بحاراً من مختلف دول العالم، حيث يتنافس اللاعبون في فئات فردية لذوي الإعاقات الذهنية وفئات غير تقنية، إلى جانب فئة جديدة في عالم الرياضات البحرية، وهي فئة الجناح الشراعي للجلوس. وتتضمن المنافسات أيضاً بطولة العالم لذوي الإعاقة البارالمبية، وذلك عبر منافسات القوارب الثنائية المفتوحة وقوارب الإبحار للمشاركين من ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة طواقم مبصرة. وتأتي هذه البطولة لتفتح آفاقًا جديدة للدمج في الرياضات البحرية، وتعزز مفهوم الدمج في الرياضات البحرية، وتوسع الفرص أمام اللاعبين من أصحاب الهمم على المستوى الدولي.

وحول المشاركتين، صرح طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تشكل المشاركات الدولية في بورتوريكو وسلطنة عمان ختاماً مميزاً لعامٍ زاخر بالإنجازات، شهد توسعاً واضحاً في حضور لاعبينا على المستويين الوطني والعالمي، وذلك بفضل دعم قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الراسخة لتمكين أصحاب الهمم. وكلنا أمل أن يحتل لاعبونا المواقع الأولى في الفعاليتين، فكرة السلة الموحدة من أكثر الرياضات نموًا وزخمًا لدى لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، لما تحققه من شراكة فعّالة بين اللاعبين وشركائهم الموحدين. كما يمثّل الإبحار الشراعي تجربة واعدة تفتح آفاقاً واسعة أمام لاعبينا للمنافسة في بيئة دولية تضم. وإن الثقة الكبيرة التي توليها دولة الإمارات للاعبيها تُعد دافعاً أساسياً لمواصلة التميّز، وتحقيق نتائج مشرّفة تليق بسمعة دولتنا، وتعكس ما تبديه قيادتنا من دعمٍ مستمر لأصحاب الهمم ودورهم في منظومة النجاح الوطني».وحقق الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات البارزة منها حصاد 16 ميدالية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025 التي أقيمت في إيطاليا، كما توج فريق السيدات للكرة الطائرة الموحدة بالمركز الأول، ضمن المجموعة الثالثة في النسخة الأولى من كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة، التي استضافتها مدينة كاتوفيتسه البولندية.

وواصل كذلك لاعبو الإمارات تألقهم في مسابقة الفروسية الإقليمية- العين 2025، حيث اختتموا مشاركتهم بإحراز ست عشرة ميدالية شملت تسع ذهبيات، وخمس فضيات، وبرونزيتين في قفز الحواجز، والركوب الإنجليزي والمسار والسيطرة.