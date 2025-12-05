نابولي ويوفنتوس تجدد صراع الكبار في الدوري الإيطالي

ميلانو(أ ف ب)

يملك نابولي فرصة ذهبية لتوجيه ضربة قوية إلى يوفنتوس في مواجهة من العيار الثقيل الأحد في المرحلة الرابعة عشرة، في فصل جديد من صراع مشتعل على لقب الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي حامل اللقب المركز الثاني في «سيري أ» برصيد 28 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن ميلان المتصدر، ويملك أفضلية الانفراد بالمركز الأول على الأقل لمدة 24 ساعة، حيث يخوض مباراته قبل أن يحلّ «روسونيري» ضيفاً على تورينو الاثنين في ختامها.

ويسعى النادي الجنوبي إلى الصدارة من بوابة مدينة تورينو، مدركاً أهمية الفوز على فريق «السيدة العجوز» الذي يرمز أكثر من أي ناد آخر إلى هيمنة شمال إيطاليا على الكرة الإيطالية.

وأصرّ مدرب نابولي أنتونيو كونتي، رمز يوفنتوس كلاعب ومدرب، على أنها «مباراة واحدة فقط»، بعد تأهل فريقه بصعوبة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا الأربعاء، بفوزه الصعب على كالياري 9-8 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وقال المدرب البالغ 56 عاماً: «هناك ثلاث نقاط متاحة لنا ولهم... سيحاول الفريقان انتزاعها».

ويغيب عن صفوف نابولي العديد من كوادره، بعدما انضم لاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا إلى قائمة المصابين، مع كل من «مايسترو» خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه المهاجم روميلو لوكاكو والكاميروني أندري-فرانك زامبو أنغيسا.

وأظهر نابولي صلابة في المواجهات الحاسمة، كما فعل في فوزه الصعب على روما 1-0 نهاية الأسبوع الماضي، علماً أن نادي العاصمة وإنتر يتأخران بفارق نقطة عن الصدارة.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بعدما فقد سطوته في السنوات الأخيرة، حيث تراجع أمام نابولي المتوج بلقبيه الثالث والرابع في تاريخه في المواسم الثلاثة الأخيرة، وقطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان.

ويعاني يوفنتوس منذ تتويجه الأخير والـ36 في تاريخه بلقب الدوري في موسم 2019-2020 خلال جائحة فيروس كورونا، فراكم النتائج السلبية على أرض الملعب والفضائح خارجه.

وتعكس صورة التبدل المستمر في هوية المدربين تخبط نادي تورينو، بعدما توالى ثلاثة منهم على دكة البدلاء هذا العام، آخرهم لوتشانو سباليتي الذي حلّ بدلاً من الكرواتي إيجور تودور في نهاية أكتوبر، ويتأخر عن نابولي بفارق خمس نقاط في المركز السابع.

ويفتقد سباليتي لجهود مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش حتى مارس، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي، بينما يحتاج قلب دفاع إيطاليا فيديريكو جاتي إلى جراحة في الركبة، بعد إصابته في غضروفه خلال الفوز على أودينيزي 2-0 في الكأس الثلاثاء.