البطائح يلتقي عجمان ودياً استعداداً للنصر

يلتقي البطائح مع عجمان ودياً السبت، ويبحث فرهاد مجيدي المدير الفني لـ«الراقي» عن إعداد الفريق، والوصول إلى أقصى درجات الانسجام بين اللاعبين، قبل لقاء النصر في «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» على استاد خالد بن محمد بالشارقة، يوم 21 ديسمبر الجاري، فيما يستعد «البرتقالي» لمباراته مع دبا يوم 20 ديسمبر.

يلعب البطائح بصفوفه كاملة من مواطنين وأجانب، في ظلّ الحالة الجيدة التي أنهى عليها المرحلة الأخيرة قبل التوقف، بعد استعادة روح الانتصار وعودته من كلباء فائزاً 3-1، مما جعل رصيده يرتفع إلى 6 نقاط، يحتل بهم المركز الـ12، وخلف الشارقة بفارق نقطة.

يبحث البطائح عن ودية ثانية خلال الفترة المقبلة، وينتظر موافقة بعض الأندية بشأن المباراة، حيث طلب مجيدي اللعب مع الوصل، وينتظر رد «الإمبراطور»، على موعد اللقاء.