«حلبة ياس» ملتقى الأبطال



أبوظبي (الاتحاد)



وصلت اللحظة الحاسمة والمثيرة إلى أبوظبي، وتستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة واحدة من أكثر النهائيات حماساً في الأجواء التي شهدتها «الفورمولا-1» خلال الـ16 عاماً الماضية، ويتوافد المشجعون من 105 دول حول العالم إلى العاصمة لمتابعة المواجهة النهائية على اللقب بين ماكس فيرستابن «ريد بُل»، وثنائي ماكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

تشهد حلبة مرسى ياس حالياً ازدحاماً كبيراً في مناطق المشجعين، وتنطلق الفعاليات الترفيهية بكامل طاقتها، ويصل أبرز السائقين بينما تتكثّف التحضيرات قبل بدء الحصص الأولى، سواء كنت تخطط لاستكشاف المكان أو تحدد طريق وصولك، وهناك 5 أشياء التي يجب معرفتها عن الحلبة هذا الأسبوع.

تُعرف حلبة مرسى ياس بانطلاقتها المميزة عند غروب الشمس الساحر، وتُعد من أكثر المسارات تطوراً تقنياً في «الفورمولا-1»، إذ تضم خطاً مستقيماً بطول 1.2 كيلومتر تصل فيه السيارات لسرعات تتجاوز 330 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى نفق خروج منطقة الصيانة الذي يمر أسفل المسار، واستضافت الحلبة بعضاً من أشهر سباقات حسم اللقب من بينها لقب فيتيل الأول في 2010، وفوز روزبرج المؤثر في 2016، والمنافسة على لقب فيرستابن في 2021، وقد تُسجل هذا الأسبوع فصلاً تاريخياً جديداً.

يتميّز التنقّل داخل حلبة مرسى ياس خلال عطلة نهاية أسبوع السباق بالسهولة الكبيرة بفضل خدمة الحافلات الدائرية التي تعمل على مدار اليوم، وتربط المشجعين بين مناطق المشجعين، ومرسى ياس، وحديقة الاتحاد لحفلات ياسلام ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى ياس مول، كما يوفّر تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى توجيهات فورية وفعّالة للتنقّل بكل سهولة وفي متناول اليد.

ويمكن للجماهير الذين يرسون في مرسى ياس أو يصلون على اليخوت الوصول إلى الحلبة بسهولة عبر سيارات أجرة مائية مخصّصة، مما يوفّر تجربة وصول فريدة تواكب طابع أبوظبي المميز، كما يمكن للضيوف على متن اليخوت أيضاً الاستمتاع بإطلالات حصرية على المسار، بفضل نقاط الرسو المطلّة على أقسام رئيسية من الحلبة.

وصُممت الحلبة لتحتضن أنشطة الضيافة على نطاق واسع، مع أكثر من 40 جناح ضيافة فاخر مدمج في تصميمها المعماري. وهي أيضاً الموقع الفعلي لفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس الشهير، الذي يمتد فوق المسار حيث يمر القطاع 3 أسفله، بخلاف معظم الحلبات التي تضيف مرافق الضيافة لاحقاً، تم دمج الأجنحة الممتازة والصالات ومراسي اليخوت في الخطط الأولية للحلبة منذ اليوم الأول. ولهذا تُعد أبوظبي واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع حيوية ورقيّاً في العالم من حيث الترفيه والاحتفالات، ومن الإضافات الجديدة هذا العام تجربة «360 درجة على المنعطف 16»، وهي صالة مفتوحة متعددة المستويات فوق المنعطف 16 مع إطلالات بانورامية وموسيقى هادئة وقت الغروب وخدمات طعام راقية، وتعود أيضاً الأماكن المفضلة بما في ذلك «السطح على المنعطف الثاني» الذي يقدم مطعم «لينا» المستوحى من فنون الطهي بالشواء للطاهي العالمي داني جارسيا، و«السطح على المنعطف التاسع» الذي يقدم أطباقاً يونانية أصيلة من أو بي إيه، و«لونا لاونج» من سي لا فيه، وجميعها تعود لتلبية الطلب الجماهيري.

ويمنح موقع منصة التتويج الفريد احتفالات ما بعد السباق طابع حفلة كاملة على جانب المسار يمكن رؤيتها من مناطق عديدة للمشجعين في أنحاء المكان.

ويمنح حامل التذكرة الواحدة العائلات فرصة الاستمتاع بـ«الجمعة العائلية»، حيث يدخل الأطفال مجاناً للاستمتاع بالعروض الترفيهية، والعروض المتجولة، والأنشطة التفاعلية المستوحاة من عالم سباقات السيارات، والتي تُقرّب أحلامهم في رياضة المحركات إلى الواقع. كما يمكن لحاملي التذاكر ترقية فئات دخولهم للوصول إلى المدرجات ومناطق المشجعين، للاستمتاع بأفضل إطلالات السباقات وتجارب الضيافة المحسّنة.

وبعيداً عن استضافة نهائي موسم بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، تعمل حلبة مرسى ياس على مدار العام، واحدة من أكثر وجهات رياضة المحركات تطوراً على مستوى العالم، حيث توفّر تجارب قيادة للجمهور، ومرافق للكارتينج وسباقات السحب، وجولات خلف الكواليس، وبرامج للياقة البدنية، وفعاليات مجتمعية تُبقي الحلبة نابضة بالحياة على مدار العام، وليس فقط خلال عطلة السباق.

ومهما تكن فئة تذكرتك، يحصل جميع الجماهير على دخول مجاني إلى لحفلات ياسلام ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني، التي تجلب عروضاً موسيقية عالمية المستوى إلى قلب عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق.