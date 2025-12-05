نوريس يتفوّق على فيرستابن في «التجارب الأولى» لـ«جائزة أبوظبي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



سجل لاندو نوريس سائق مكلارين، ومتصدّر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» أسرع زمن، في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» في أبوظبي، والذي يحسم لقب السائقين، متفوقاً بفارق 0.008 ثانية على غريمه ماكس فيرستابن.

وسجل السائق البريطاني دقيقة واحدة و24.485 ثانية على حلبة مرسى ياس، وكان واحداً من بين 11 سائقاً منتظماً شاركوا في هذه الحصة التي شهدت مشاركة سائقين واعدين.

وبدا القلق على فيرستابن عبر دائرة الاتصال الداخلية بالفريق بسبب أداء السيارة على الحلبة، بينما يستمر سباق الأحد حتى الليل تحت الأضواء الكاشفة، وقال «ربما تعطّل شيء في السيارة».

وراقب أوسكار بياستري، سائق مكلارين وثالث المنافسين على اللقب بفارق 16 نقطة عن نوريس، من مقعده في حارة الصيانة، بينما كان سائق إندي كار المكسيكي باتو أوارد، البالغ من العمر 26 عاماً، والسائق الاحتياطي في «الفورمولا-1»، يقود سيارة الأسترالي.

وقال رئيس مكلارين زاك براون مازحاً «هناك شخص ما أخذ مقعدي».

وبموجب قوانين «الفورمولا-1»، يجب على كل سائق منتظم أن يفسح المجال في حصتي تجارب أولى يوم الجمعة خلال الموسم للسائقين الصاعدين أو الذين لم يشاركوا في أكثر من سباقين للجائزة الكبرى.

وكان شارل لوكلير، سائق فيراري، ثالث أسرع سائق، بينما حلّ شقيقه الأصغر أرتور في المركز 16 في سيارة لويس هاميلتون، ودخل الشقيقان من موناكو التاريخ العام الماضي عندما أصبحا أول شقيقين يشاركان في التجارب زميلين في الفريق، لكن لوكلير الأكبر بدا أقل سعادة هذه المرة قائلاً: «تبدو السيارة وكأنها عصية تماماً على التحكم فيها، إنه أمر لا يصدق».

وشارك من مرسيدس السائقان المنتظمان كيمي أنتونيلي وجورج راسل، وجاءا في المركزين الرابع والسادس على الترتيب، بينما كان نيكو هولكنبرج، سائق ساوبر الذي يستعد لمشاركته رقم 250 في السباقات، خامس أسرع سائق.

أما السائق الياباني ريو هيراكاوا (31 عاماً)، المدعوم من تويوتا، فكان الأسرع بين السائقين غير المشاركين في السباقات، محتلاً المركز 11 لفريق هاس، متقدماً على إسحاق حجار سائق فريق ريسنج بولز في المركز 12.

وحلّ أرفيد ليندبلاد، الذي سيشغل مقعد حجار الموسم المقبل، عندما ينتقل الفرنسي إلى رد بول كزميل لفرستابن، في المركز 15 بسيارة يوكي تسونودا رد بول في ثالث حصة تجارب له هذا الموسم.