الرياضة

نجمات التنس يُشيدن بحفاوة الإمارات

نجمات التنس يُشيدن بحفاوة الإمارات
5 ديسمبر 2025 16:42

 
دبي (الاتحاد)

أبدت اللاعبات المشاركات في «النسخة 28» لبطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس السيدات سعادتهن، بما تقدمه اللجنة المنظمة من كرم الضيافة والحفاوة والتعامل الحضاري والتسهيلات غير المسبوقة طوال فترة الإقامة.
قالت المجرية دالما جالفي «27 عاماً» المصنّفة الأولى، وبطلة العالم السابقة للناشئات، والتي عادت للمشاركة بعد غياب 5 سنوات، وحققت أعلي تصنيف فردي لها، وهو المركز 79عالمياً في سبتمبر 2022 أن أفضل أداء لها كان عام 2019، وشاركت وقتها بـ«بطاقة دعوة».
وأضافت: «من الرائع العودة إلى دبي، لأن معظم لاعبات التنس يشعرن بسعادة غامرة خلال تواجدهن هنا، وأنا شخصياً أحب دبي، لأن لي ذكريات جميلة فيها، وأشكر اللجنة المنظمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وعبّرت الروسية فيرا زفوناريفا «41 عاماً»، وهي إحدى اللاعبات الأربع المرشحات للمشاركة في البطولة هذا العام على صعيد الفردي والزوجي عن سعادتها، وقالت «إن معظم لاعبات التنس يعشقن دبي، وأود أن أعبّر عن عميق امتناني، على كرم الضيافة في الإمارات».
وأكدت السلوفاكية فيكتوريا هرونتشاكوفا، التي تشارك بانتظام في البطولة للمرة التاسعة، أنها لا تجد كلمات لتوصف بها سعادتها بالمشاركة، كما يسعدها أن تكون البطولة جزءاً من استعداداتها للعام الجديد الذي يبدأ ببطولة أستراليا المفتوحة.
وأعربت التشيكية فيندولا فالدامانوفا، التي تبلغ الثامنة عشرة في 10 ديسمبر عن سعادتها بأن تحتفل بعيد ميلادها في دبي ووسط صديقاتها بالبطولة، وقالت: «كل شكر على الضيافة الرائعة والجو المرح، واستمتعت بوقتي معكم، وكرمكم ليس غريباً عليكم».
وقالت الفرنسية كريستينا: «يعجز اللسان عن وصف روعة الاستقبال وطيب الضيافة، ولكم منّا كل الحب».

 

الإمارات
دبي
التنس
بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات
