مولر: نهائي الدوري الأميركي أمام ميسي أولويتي القصوى



لوس أنجلوس (د ب أ)



يستعد النجم الألماني توماس مولر لمواجهة جديدة مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد 11 عاماً من صدامهما في نهائي كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، والذي حسمه منتخب ألمانيا لمصلحته، بعد فوزه 1 - صفر على منتخب (راقصو التانجو).

ويلتقي إنتر ميامي، بقيادة ميسي، مع ضيفه فاينكوفر وايتكابس، الذي يقوده مولر، في المباراة النهائية للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، السبت، وتحدث مولر قبل المباراة المرتقبة قائلاً: «الآن، النهائي هو الأهم. في الوقت الحالي، النهائي هو أهم شيء في حياتي».

وأضاف نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق «بالطبع، تركز وسائل الإعلام كثيراً على ميسي ومولر، لكن الأمر يتعلق بفريقين يتمتعان بأسلوب لعب جذاب للغاية، إنها نهاية مثالية، أنا ممتن لكوني جزءاً منها».

ورحل مولر عن نادي طفولته بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 25 عاماً قضاها داخل جدران النادي البافاري، الذي حصد معه العديد من الألقاب، وانضم إلى وايتكابس.

وبدا أن مولر تأقلم بسرعة مذهلة مع ناديه الجديد، واستطاع تكوين روابط عاطفية قوية بالفعل.

وصرح اللاعب المخضرم مؤخراً: «كانت هناك لحظات عاطفية كثيرة وحماس أكبر مما توقعت قبل انتقالي».

وخلال موسمه الأول مع فانكوفر، توج مولر مع الفريق، ببطولة الدوري الكندي، حيث ينتظر الفوز بلقب آخر غداً.

من جانبه، أعرب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحفي، عن أمله في تتويج لاعبه السابق باللقب.

وكشف المدرب البلجيكي «نأمل أن يفوز مولر باللقب، جماهير بايرن بأكملها ستؤازر فانكوفر، ما زلنا نشعر وكأن توماس معنا، من الطبيعي أن يختار توماس ناد ثم يصل مباشرة إلى النهائي، الأمر ليس حظاً، إنه شيء يحدث مع توماس».