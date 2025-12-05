السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مولر: نهائي الدوري الأميركي أمام ميسي أولويتي القصوى

مولر: نهائي الدوري الأميركي أمام ميسي أولويتي القصوى
5 ديسمبر 2025 17:36

 
لوس أنجلوس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رينارد يهدد إسبانيا بسيناريو الأرجنتين
واشنطن وكييف تواصلان محادثاتهما السبت في ميامي


يستعد النجم الألماني توماس مولر لمواجهة جديدة مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد 11 عاماً من صدامهما في نهائي كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، والذي حسمه منتخب ألمانيا لمصلحته، بعد فوزه 1 - صفر على منتخب (راقصو التانجو).
ويلتقي إنتر ميامي، بقيادة ميسي، مع ضيفه فاينكوفر وايتكابس، الذي يقوده مولر، في المباراة النهائية للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، السبت، وتحدث مولر قبل المباراة المرتقبة قائلاً: «الآن، النهائي هو الأهم. في الوقت الحالي، النهائي هو أهم شيء في حياتي».
وأضاف نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق «بالطبع، تركز وسائل الإعلام كثيراً على ميسي ومولر، لكن الأمر يتعلق بفريقين يتمتعان بأسلوب لعب جذاب للغاية، إنها نهاية مثالية، أنا ممتن لكوني جزءاً منها».
ورحل مولر عن نادي طفولته بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 25 عاماً قضاها داخل جدران النادي البافاري، الذي حصد معه العديد من الألقاب، وانضم إلى وايتكابس.
وبدا أن مولر تأقلم بسرعة مذهلة مع ناديه الجديد، واستطاع تكوين روابط عاطفية قوية بالفعل.
وصرح اللاعب المخضرم مؤخراً: «كانت هناك لحظات عاطفية كثيرة وحماس أكبر مما توقعت قبل انتقالي».
وخلال موسمه الأول مع فانكوفر، توج مولر مع الفريق، ببطولة الدوري الكندي، حيث ينتظر الفوز بلقب آخر غداً.
من جانبه، أعرب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحفي، عن أمله في تتويج لاعبه السابق باللقب.
وكشف المدرب البلجيكي «نأمل أن يفوز مولر باللقب، جماهير بايرن بأكملها ستؤازر فانكوفر، ما زلنا نشعر وكأن توماس معنا، من الطبيعي أن يختار توماس ناد ثم يصل مباشرة إلى النهائي، الأمر ليس حظاً، إنه شيء يحدث مع توماس».

 

أميركا
الدوري الأميركي
توماس مولر
ليونيل ميسي
البرازيل
الأرجنتين
ألمانيا
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©