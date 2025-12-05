السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبرز لحظات اليوم الأول من «جائزة أبوظبي الكبرى»

أبرز لحظات اليوم الأول من «جائزة أبوظبي الكبرى»
5 ديسمبر 2025 18:18

 أبوظبي (الاتحاد)


انطلقت رسمياً فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» في أبوظبي، ولم يشهد اليوم الأول مثيلاً له من قبل، ومع توسيع نطاق الوصول، ووصول أبرز السائقين، وزيادة العروض الترفيهية في مختلف أنحاء الحلبة مقارنة بأي يوم خميس في المواسم السابقة، نجح اليوم الافتتاحي في تحديد معيار جديد لتجربة المشجعين.
ويمثّل هذا اليوم الوحيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي تُفتح فيه الحلبة بالكامل أمام الجمهور، حيث يقدم فرصة للتجول، والاستمتاع بالأجواء الحماسية، وزيارة مناطق يصبح الوصول إليها أصعب مع بدء التجارب على المضمار، والجولة التأهيلية، ويوم السباق.
قدّمت جولتا منطقة الصيانة لحظة نادرة للجماهير، سمحت لهم بالوقوف في المكان نفسه الذي يقف فيه السائقون، ورؤية الحلبة بعيونهم، ومشاهدة الفرق وهي تعيد الحياة إلى مرائبها استعداداً ليوم السباق.
حين يتم تأجيل اختبار الصوت من أجل لحظة استثنائية، بدأ بنسون بون استعداداته لأول ظهور له في الإمارات بجولة سريعة على المسار قدّمها له ماكس فيرستابن، وذلك بعد أن أمضى فترة بعد الظهر في منطقة البادوك يتفاعل مع الجماهير والسائقين.
احتفل الجمهور بتقليد جديد في أسبوع السباق، حيث ساروا لأول مرة على الممشى الشهير ضمن جولة منطقة الصيانة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، قبل مواصلة التجربة عبر جولة المشي على مسار بنك أبوظبي الأول المضاءة على امتداد حلبة مرسى ياس، وللمرة الأولى أيضاً، واصل المشجعون سيرهم حتى الاتحاد بارك، لحضور الحفل الافتتاحي لأسبوع السباق الذي أحياه بنسون بون.
وقدّم بنسون بون عرضاً مبهراً ليلة أمس في «الاتحاد بارك»، حيث افتتح سلسلة حفلات ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني، ليعلن بداية أربعة أيام من الموسيقى والسباقات والترفيه على جزيرة ياس.
أمام برج شمس الشهير، اجتمع شارل لوكلير ولويس هاميلتون لالتقاط الصورة العائلية لفريق فيراري، حيث تُجسّد ملامح دفعة فيراري لعام 2025 وتُعد من أبرز لقطات اليوم.

أخبار ذات صلة
«الملك لويس» الأكثر فوزاً في العاصمة.. هاميلتون و«أبوظبي» ذكريات وحنين!
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

قبل انطلاق منافسات كأس «الفورمولا-4»، قام نجوم «ياس هيت» الصاعدين بالمشي على الحلبة منعطفاً تلو الآخر، حيث حللوا مسارات القيادة المثالية، ومستوى تماسك الإطارات، وتكتيكات السباق. إنها عادة راسخة ضمن برنامج تطوير المواهب في حلبة مرسى ياس، وتُظهر كيف يُصنع أبطال المستقبل خطوة بخطوة.

الإمارات
أبوظبي
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
حلبة مرسى ياس
الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
الرياضة
الهداف سيارا يمنح كاشيما أنتلرز لقب الدوري الياباني
اليوم 12:30
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 12:22
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
الترفيه
اكتشاف تماثيل جنائزية داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل
اليوم 12:11
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
الرياضة
تفاؤل سعودي بالمواجهات الأفريقية في المونديال
اليوم 11:58
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
الرياضة
قرعة كأس العالم 2026 تُجدد الذكريات والأمنيات
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©