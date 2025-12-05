أبرز لحظات اليوم الأول من «جائزة أبوظبي الكبرى»

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت رسمياً فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» في أبوظبي، ولم يشهد اليوم الأول مثيلاً له من قبل، ومع توسيع نطاق الوصول، ووصول أبرز السائقين، وزيادة العروض الترفيهية في مختلف أنحاء الحلبة مقارنة بأي يوم خميس في المواسم السابقة، نجح اليوم الافتتاحي في تحديد معيار جديد لتجربة المشجعين.

ويمثّل هذا اليوم الوحيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي تُفتح فيه الحلبة بالكامل أمام الجمهور، حيث يقدم فرصة للتجول، والاستمتاع بالأجواء الحماسية، وزيارة مناطق يصبح الوصول إليها أصعب مع بدء التجارب على المضمار، والجولة التأهيلية، ويوم السباق.

قدّمت جولتا منطقة الصيانة لحظة نادرة للجماهير، سمحت لهم بالوقوف في المكان نفسه الذي يقف فيه السائقون، ورؤية الحلبة بعيونهم، ومشاهدة الفرق وهي تعيد الحياة إلى مرائبها استعداداً ليوم السباق.

حين يتم تأجيل اختبار الصوت من أجل لحظة استثنائية، بدأ بنسون بون استعداداته لأول ظهور له في الإمارات بجولة سريعة على المسار قدّمها له ماكس فيرستابن، وذلك بعد أن أمضى فترة بعد الظهر في منطقة البادوك يتفاعل مع الجماهير والسائقين.

احتفل الجمهور بتقليد جديد في أسبوع السباق، حيث ساروا لأول مرة على الممشى الشهير ضمن جولة منطقة الصيانة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، قبل مواصلة التجربة عبر جولة المشي على مسار بنك أبوظبي الأول المضاءة على امتداد حلبة مرسى ياس، وللمرة الأولى أيضاً، واصل المشجعون سيرهم حتى الاتحاد بارك، لحضور الحفل الافتتاحي لأسبوع السباق الذي أحياه بنسون بون.

وقدّم بنسون بون عرضاً مبهراً ليلة أمس في «الاتحاد بارك»، حيث افتتح سلسلة حفلات ما بعد السباق من بنك الإمارات دبي الوطني، ليعلن بداية أربعة أيام من الموسيقى والسباقات والترفيه على جزيرة ياس.

أمام برج شمس الشهير، اجتمع شارل لوكلير ولويس هاميلتون لالتقاط الصورة العائلية لفريق فيراري، حيث تُجسّد ملامح دفعة فيراري لعام 2025 وتُعد من أبرز لقطات اليوم.

قبل انطلاق منافسات كأس «الفورمولا-4»، قام نجوم «ياس هيت» الصاعدين بالمشي على الحلبة منعطفاً تلو الآخر، حيث حللوا مسارات القيادة المثالية، ومستوى تماسك الإطارات، وتكتيكات السباق. إنها عادة راسخة ضمن برنامج تطوير المواهب في حلبة مرسى ياس، وتُظهر كيف يُصنع أبطال المستقبل خطوة بخطوة.