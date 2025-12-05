ختام ناجح لـ«جائزة أبوظبي الفضية» بمشاركة نخبة رماة العالم



أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت منافسات «جائزة أبوظبي الفضية» التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع اتحاد الرماية والاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، ضمن البرنامج الختامي لبطولة «أبوظبي الدولية للشوزن» التي استمرت 4 أيام في نادي العين للفروسية والرماية، وشهدت مشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 30 دولة.

وتوّج الفائزين محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وجان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية.

وتجاوزت قيمة الجوائز المقدّمة في المنافسات حاجز 100 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي وزن الفضة الممنوحة للفائزين 14.450 كيلوجراماً، وُزّعت على 6 فئات «الرجال 4.500 كجم، السيدات 2.250 كجم، الناشئون 1.150 كجم، الكبار 2.350 كجم، المخضرمون 2.150 كجم، والماستر 2.050 كجم»، وذلك تقديراً لتميّز الرماة في مختلف المستويات.



وفي فئة الناشئين، حصد الفرنسي هوجو باردو المركز الأول برصيد 98 نقطة، تبعه المجري مات فاس «94 نقطة»، والروسي كونستاتين فيسبان «92 نقطة»، أما فئة السيدات توّجت البريطانية آمي إيسمان بالمركز الأول «96 نقطة»، وتبعتها الإسبانية بيتريز لابارا «94 نقطة»، والفرنسية لي أوفيرت «93 نقطة».

وفي فئة الماستر، تصدّر المجري ميلاي فاراكاس الترتيب بـ86 نقطة، يليه الفرنسي لويان جيان فرانكوس «83 نقطة»، ومواطنه ليوني فرانكوس «82 نقطة»، وشهدت فئة الكبار تفوّق الإيطالي إنريكو دي توماس الذي حقق 100 نقطة كاملة، وتبعه الإسباني خوان فاليرو «98 نقطة»، والبريطاني جاري ميكيل المركز «97 نقطة».

وفي فئة الرجال، احتل القبرصي شاريس كوستانتين المركز الأول بـ99 نقطة، وتبعه الفرنسي ماثيو ديماس «98 نقطة»، والفرنسي شارليس بادو «97 نقطة»، أمّا في فئة المخضرمين، انتزع الإيطالي كلاوديو جيرمانو الصدارة بـ96 نقطة، وتبعه مواطنه كارلو سيستاني «93 نقطة»، والبريطاني هارت نيجيل «92 نقطة».

وأعرب محمد سهيل النيادي، عن فخره بالنجاح اللافت لـ«جائزة أبوظبي الفضية»، التي شكّلت امتداداً مميزاً لنجاحات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، المقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأكد النيادي أن البطولة رسخت مكانة الإمارات، ومدينة العين تحديداً، وجهة قادرة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى في رياضات الرماية، بفضل جاهزيتها التنظيمية والتقنية العالية.

ووجّه النيادي شكره إلى بالينكاس على دعمه المستمر، وإلى جميع الرماة والشركاء والجهات المساندة، مؤكداً أن تضافر الجهود كان أساس النجاح، كما هنأ الفائزين في مختلف الفئات، وتمنى لجميع الحضور من ممثلي الاتحاد الدولي والحكام والرماة عودة آمنة إلى بلدانهم، على أمل لقائهم في فعاليات وبطولات قادمة تحتضنها دولة الإمارات ومدينة العين.