أبوظبي.. «الموعد المرتقب» مع «التجارب الرسمية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تقام على حلبة مرسى ياس السبت تجارب التأهيل الرسمية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» التي تمثل الجولة الأخيرة من بطولة العالم، وتقام جولة التأهيل الرسمية بين الساعة السادسة والسابعة مساءً، لتعلن عن ترتيب المنطلقين على خط السباق الرئيس المقرر الأحد.

وتقام ظهر السبت التجارب الحرة الثالثة، بعد أن شهد أمس إقامة تجربتين حرتين، فاز بلقب أسرع لفة في التجربتين الأولى والثانية البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين، ومتصدر الترتيب العام برصيد 408 نقاط ، ليؤكد عزمه على حسم اللقب في الجولة الأخيرة على حلبة مرسى ياس التي تشهد حسم لقب بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أعوام 2010 و 2016 و2021، والتي كانت أكثر الجولات إثارة في تاريخ البطولة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حسم ماكس فيرستابن سائق ريد بل اللقب في اللفة الأخيرة على حساب لويس هاميلتون سائق مرسيدس وقتها، وسط حالة من ذهول العالم، استمرت لساعات، حتى قررت إدارة السباق حسم اللقب لمصلحة ماكس فيرستابن.

وبالعودة إلى تفاصيل التجارب الحرة الثانية، واصل لاندو نوريس سائق ماكلارين تألقه، بعدما فاز بأسرع لفة في التجارب الحرة الأولى.

وسجل نوريس أسرع زمن في الحصة الثانية بـ 1:23.083 دقيقة على الإطارات اللينة، متقدماً بفارق 0.363 ثانية عن بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، فيما جاء البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس ثالثاً بفارق 0.016 ثانية عن فيرستابن.

وشهدت الدقائق الأولى من التجارب الحرة الثانية حادثة مثيرة بين نوريس وفيرستابن عند المنعطف الأول بسبب سوء تفاهم عبر جهاز اللاسلكي، حيث اضطر فيرستابن للابتعاد بسرعة عن مسار نوريس، ما أثار غضب الأخير، في الوقت الذي فتح تحقيق من الحكام بسبب الحادث، لكن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء بحق السائقين، لتبدأ المناوشات بين السائقين اللذين ينافسان على لقب بطولة العالم.

وغاب بياستري عن الجولة الأولى بعدما منح مقعده لسائق الاحتياط في ماكلارين المكسيكي باتو أووارد الذي أنهى التجارب في المركز الرابع عشر بفارق 0.761 ثانية عن الصدارة.

حسابياً، يتصدر نوريس ترتيب البطولة برصيد 408 نقاط، متقدماً بـ12 نقطة على فيرستابن و16 نقطة على زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري، فيما تبقى 25 نقطة متاحة للمنافسة عليها في أبوظبي.

ويكفي نوريس الصعود إلى منصة التتويج في السباق، كي يصبح بطل العالم لعام 2025، بغض النظر عن نتائج منافسيه.

وأوضح مدير ماكلارين زاك براون أن السائقَين يتنافسان بفرص متساوية للفوز باللقب، إلى أن يصبح واضحاً أن أوامر الفريق ضرورية لحسم البطولة خلال السباق.

وقال «سنرى كيف ستسير الأمور، لكننا لن نخسر اللقب، لأننا نحاول حماية المركزين الثالث والرابع، أو السادس والسابع».

وحلّ الوافد الجديد إلى مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيللي رابعاً بفارق عُشر ثانية في الجولة الأولى التي شهدت مشاركة تسعة سائقين شباب في بدلاً من السائقين الأساسيين، كما يسمح به النظام، بهدف اكتساب أكبر قدر ممكن من الكيلومترات والخبرة.

كان بين السائقين الشباب في الجولة الأولى آرثر لوكلير الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري الخاصة بالبطل العالمي سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، حيث قاد إلى جانب شقيقه شارل، ما أثار أجواء مرحة عبر أجهزة الاتصال الداخلية للفرق.

وقال مهندس السباقات جانبييرو لامبياسي لفيرستابن «لديك لوكلير الصغير على بُعد ثانيتين»، فرد الهولندي قائلاً «أجد الأمر مضحكا أنك تسميه الصغير».

كما شارك البريطاني أرفيد ليندلاد، البالغ 18 عاماً والذي أعلن هذا الأسبوع سائقاً لفريق رايسينج بولز الموسم المقبل، بدلاً من الياباني يوكي تسونودا الذي سيترك مكانه في ريد بول للفرنسي إسحاق حجار.

وفي الجولة الثانية، جاء سائق هاس البريطاني أوليفر بيرمان رابعاً أمام سائق ساوبر الألماني هولكنبرج وزميله في ساوبر البرازيلي جابريال بورتوليتو وسائق راسينج حجار.

وحل شارل لوكلير في المركز الثامن أمام سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو وأنتونيلي العاشر، فيما جاء هاميلتون رابعاً عشر.