شكوك حول مشاركة بافلوفيتش مع بايرن ميونيخ أمام شتوتجارت



برلين (د ب أ)



تحوم الشكوك حول مشاركة ألكسندر بافلوفيتش، مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في مباراته المقبلة أمام شتوتجارت المقررة إقامتها السبت، كما ستكون المباراة مبكرة للمدافع ألفونسو ديفيز.

واضطر بافلوفيتش للخروج من المباراة التي فاز فيها بايرن على يونيون برلين، في كأس ألمانيا، بسبب الإصابة، ولكن فينسنت كومباني، مدرب الفريق، قال إنها ليست إصابة خطيرة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «الأنباء المبدئية جيدة. ينبغي أن يكون قادراً على المشاركة في التدريبات في الأيام القليلة المقبلة، ليست إصابة خطيرة، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث غداً».

وأضاف: «ألفونسو اقترب من العودة ولكنه غير جاهز لمباراة الغد، ولكنه سوف يكون جاهزاً قريباً».

وقال المدرب إنه يأمل أن يتمكن جمال موسيالا من المشاركة في تدريبات الفريق قبل عيد الميلاد.

وغاب اللاعب عن الفريق من تعرضه لكسر في القدم، وخلع في الكاحل في بطولة كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

وعانى بايرن أمام يونيون برلين، وتأهل لدور الثمانية بعد فوزه الصعب 3 - 2.

يذكر أن يونين برلين هو أيضاً الفريق الوحيد الذي تمكن من انتزاع نقاط من بايرن في الدوري الألماني عندما تعادلا بنتيجة 2 - 2، ولكن بايرن مازال يتصدر الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط أمام لايبزج، ويريد كومباني الحفاظ على فارق النقاط المريح بالفوز بمبارياته الثلاثة الأخيرة بالدوري هذا العام، بالإضافة للفوز على سبورتينج في دوري أبطال أوروبا.

وقال: «سأكون سعيداً لو حققنا الفوز في أربع مباريات، هناك تركيز كبير على هذا، أردنا أن نكون في المنافسة على البطولات الثلاثة مع دخول العام الجديد، وهذا ما حدث، والآن نريد الفوز بمبارياتنا المتبقية».