مدرب الأردن يعرب عن تخوفه من موعد المباراة أمام الكويت



الدوحة (أ ف ب)



أعرب المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم جمال سلامي عن تخوفه من موعد المباراة أمام الكويت المقررة في الساعة الثانية من ظهر السبت على ملعب أحمد بن علي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العرب في قطر.

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي في المركز الرئيس للمؤتمرات «مباراتنا أمام الكويت الساعة الثانية ظهراً وفي وقت الحر، وهذا عامل يجب أن نتعامل معه لتجد الحلول المناسبة».

ويسعى الأردن إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً بعد الأول على الإمارات (2-1) لحسم تأهله مبكراً إلى ربع النهائي.

وأشاد السلامي بمستوى منافسه الكويتي قائلاً «الكويت منافس محترم وقويّ، وإذا لم تتعامل معه بشكل خاص من الممكن أن يعاقبك في أي وقت».

لكنه شدد على أن طموح منتخب «النشامى» هو الفوز والتأهل إلى الدور الثاني «هدفنا الأول هو التأهل وتحقيق نتيجة إيجابية وفي حال لم نحقق ذلك فإن المباراة الأخيرة في المجموعة أمام مصر سيكون لها تصور خاص».

وأشار سلامي إلى قرعة كأس العالم 2026 التي تسحب مساء اليوم في الولايات المتحدة بمشاركة منتخب النشامى للمرة الأولى في التاريخ بقوله «القرعة منتظرة منذ التأهل لكأس العالم، الأجواء الاحتفالية نعيشها مجتمعين مع بعض، نحن لسنا حاضرين في أميركا لكننا سنعيش الأجواء في الدوحة، وأتمنى أن تُفرح القرعة جميع الأردنيين».

من جانبه، أكد المدرب البرتغالي للكويت هيليو سوزا علي أهمية نقاط المباراة أمام الأردن.

وقال «لدينا أدواتنا في المباراة القادمة، نحن نريد الاستمرارية في البطولة وسنقاتل من أجل الفوز على الأردن».