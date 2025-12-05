أرتيتا: ميرينو يستمر مهاجماً صريحاً في أرسنال



لندن (د ب أ)



يمكن أن يستمر ميكيل ميرينو مهاجماً رئيساً لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، حتى بعد استعادة المهاجمين الرئيسيين جاهزيتهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن لاعب الوسط الإسباني ميرينو يلعب في مركز المهاجم الصريح، بشكل طارئ، في غياب فيكتور جيوكيريس وكاي هافيرتز، وجابرريل جيسوس.

وسجل ميرينو «29 عاماً»، أول أهداف أرسنال في مرمى برينتفورد، كما صنع الهدف الثاني لبوكايو ساكا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 2- صفر، ليحافظ الفريق على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وأكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني، إن أداء ميرينو في الهجوم يعني أنه سيصبح خياراً، حتى مع اقتراب عودة جيوكيريس وجيسوس لجاهزيتهما.

وقال أرتيتا:«أعتقد أنه استحق على الأقل التفكير في هذا الأمر بسبب الطريقة التي يؤدي بها والتأثير الذي جلبه للفريق، لذلك نعم».

وأضاف: «واللعب معاً، هذه هي الأمور التي قمنا بتحضريها خلال الصيف نظراً لتشكيلتنا، وحتى الآن لم نتمكن من تنفيذها».

ويأمل أرسنال أن يتعافى ديكلان رايس من إصابة الساق التي تعرض لها أمام برينتفورد في الوقت المناسب لمواجهة أستون فيلا السبت.

وتحوم الشكوك حول كريستيان موسكيرا بسبب مشكلة في الكاحل، بينما يستمر غياب المدافع جابرييل بسبب إصابة في الفخذ.

وقفز أستون فيلا للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل أربعة انتصارات تحت قيادة أوناي إيمري، مدرب أرسنال السابق.

وقال أرتيتا:«حسناً، بالنسبة لما كانوا يقومون به، وطريقة لعبهم وفوزهم بالمباريات، بالتأكيد هو فريق في حالة جيدة جدا ونحن نعرف ذلك».

وأضاف:«نعلم بالطبع دور المدرب والعمل المذهل الذي قام به هناك أيضا. لذا نحن ندرك صعوبة مباراة الغد، لكننا دائماً نعتبرها فرصة».

الفوز في مباراة الغد من شأنه أن يرسل رسالة لملاحقي أرسنال، حيث سيلتقي مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مع سندرلاند مفاجأة الموسم، فيما يلعب تشيلسي، صاحب المركز الرابع، مع بورنموث.